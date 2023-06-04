الاشتباكات متواصلة في محيط باخموت.. كييف تؤكد

على الرغم من تراجع حدة المعارك بشكل كبير في مدينة باخموت، شرق أوكرانيا، بعد سيطرة القوات الروسية عليها إثر أشهر من المعارك الدامية، فإن الاشتباكات لا تزال مستمر في محيطها.

فقد أكد الجيش الأوكراني في إحاطة عسكرية، اليوم الأحد، أن الاشتباكات حول المدينة المدمرة مستمرة، مضيفا أن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة.

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وأوضحت هيئة الأركان في تقريرها اليومي، أن القوات الروسية نفذت هجومين فاشلين حول باخموت، وشنت عددا من الغارات الجوية والقصف المدفعي على القرى المجاورة.

"سننتصر"

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي أكد، أمس، أن قوات بلاده تواصل عملياتها هناك. وقال "العدو لا يزال يعاني من خسائر كبيرة في محيط باخموت.. وسننتصر".

علماً أن كييف كانت أعلنت سابقا أن المدينة سقطت في أيدي الروس.

يشار إلى أن باخموت شهدت لمدة ما يقارب 8 أشهر معارك طاحنة بين القوات الأوكرانية وقوات فاغنر الروسية، حتى وصفت بـ"مفرمة اللحم" لكثرة الخسائر البشرية التي مني بها الطرفان.

كما فجرت تلك المدينة التي أصبحت شبه خالية، وسويت بالأرض، خلافات مستعرة بين قائد فاغنر يفغيني بريغوزين والدفاع الروسية، التي اتهمها بخيانته، وعدم مد عناصر بالعتاد والأسلحة اللازمة.

ومنذ سيطرة الروس على باخموت، كثفت موسكو ضرباتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على قلب كييف، مستبقة الهجوم المضاد الذي يعتزم الأوكران إطلاقه قريباً، بعد أن أكد عدة مسؤولين كبار أنهم مستعدون له.