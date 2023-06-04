الدعم السريع: أسقطنا مقاتلة "ميغ" للجيش في الخرطوم بحري

أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني، اليوم الأحد، في منطقة الخرطوم بحري.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، إن طيران الجيش هاجم صباح اليوم مواقع تمركز لقوات الدعم في منطقة بحري، مشيراً إلى أن قواته تصدت لهم وأسقطت طائرة "ميغ".

مادة اعلانية

في موازاة ذلك، دارت اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة كُتم بدارفور.

وتواصلت الاشتباكات كذلك في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، اليوم، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

اشتباكات شمال الخرطوم

وأشار إلى أن اشتباكات دارت في شمالي مدينة الخرطوم بحري مع قصف جوي نفذه سلاح الجو على المدينة، مصحوبا بقصف مدفعي من قاعدة كرري ضد مواقع الدعم السريع.

كما سمعت أصوات إطلاق نار ودوي أسلحة خفيفة ومتوسطة مع تحليق لطيران الاستطلاع والمروحيات في جنوب أم درمان، التي تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي في عدة مناطق.

أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، صباح اليوم الأحد، طائرة من طراز (ميج) تابعة لقوات الانقلابيين وفلول النظام البائد. pic.twitter.com/Q1K1I6xtJD — RSF Live (@RSFLiveSD) June 4, 2023

يشار إلى أن النزاع العسكري كان تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في 15 أبريل الماضي، ولم تفلح عشرات الهدن في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بل كانت تشهد العديد من الاختراقات والانتهاكات.

ولا يزال القتال مستمرا رغم التحذيرات الأممية والدولية من كارثة إنسانية مقبلة، وصراع كبير قد تمتد نيرانه إلى دول الجوار، فضلا عن فرض واشنطن مؤخراً عقوبات على مسؤولين وشركات عائدة للطرفين.