الدفاع الروسية: دمرنا أهدافاً في مطارات عسكرية أوكرانية

وسط استمرار النزاع الروسي الأوكراني منذ فبراير 2022، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة بأسلحة عالية الدقة ضد أهداف في مطارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف إن "القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة عالية دقيقة بعيدة المدى، أطلقت من الجو، ضد أهداف الخصم في المطارات العسكرية"، وفق وكالة "تاس".

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كما أوضح أن الضربة حققت أهدافها، حيث تم تدمير مراكز قيادة، ومواقع رادار، طائرات أوكرانية، فضلاً عن قصف مخازن أسلحة وذخائر".

استمرار القصف الأوكراني على بيلغورود

يأتي ذلك فيما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بوقت سابق الأحد أن القوات الأوكرانية واصلت القصف على المنطقة الحدودية خلال الليل وحتى صباح اليوم بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيداً عن الحدود.

كما أضاف جلادكوف على تليغرام أنه "خلال الليل كان الوضع مضطرباً" لافتاً إلى وقوع "الكثير" من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف الأحدث، بحسب رويترز.

ولاحقاً أفاد جلادكوف بأن حرائق اندلعت في شيبيكينو، التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن الحدود الأوكرانية، بعد أن قصفت القوات الأوكرانية منطقة السوق في وسط البلدة، مؤكداً أنه لم يصب أحد.

كذلك أردف أنه جرى نقل أكثر من 4 آلاف إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة.

صد أحد أخطر الهجمات

يذكر أنه في أواخر مايو الفائت، أعلن الجيش الروسي أنه صد أحد أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

فيما نفت أوكرانيا شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي ونفت أيضاً تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود. وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.