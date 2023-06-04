الناتو لأردوغان: السويد أوفت بالتزاماتها للانضمام للحلف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأحد، إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال أنقرة، تمهيدًا للانضمام للحلف.

اعتراضات تركيا والمجر

وأضاف ستولتنبرغ أن مسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا سيجتمعون قرب منتصف الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات حول طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف، وهو الأمر الذي يتعثر بسبب اعتراضات تركيا والمجر.

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"حان الوقت"

كما أشار إلى أن "الوقت حان ليحدث ذلك (الانضمام) قبل قمة فيلنيوس" المقررة في 11 و12 تموز/يوليو، عندما يجتمع رؤساء دول الناتو الـ 31.

فيما أعلن إنشاء "آلية دائمة" بين حلف شمال الأطلسي وتركيا وعقد اجتماع مقبل "في 12 حزيران/يونيو" من دون تحديد مكان انعقاده.

حضر حفل تنصيب أردوغان

وحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حفل تنصيب أردوغان في أنقرة بعد إعادة انتخابه في 28 أيار/مايو لخمس سنوات إضافية على رأس البلاد، و"شكر تركيا" لنشرها تعزيزات في كوسوفو التي تشهد اضطرابات عنيفة.

وتشارك تركيا في قوة "كفور" المتعددة الجنسية بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو.

يذكر أن تركيا تعطل منذ ثلاثة عشر شهرا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.