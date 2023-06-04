حرب الدرون تستعر.. 9 مسيرات أوكرانية تستهدف القرم

في خضم حرب المسيرات المشتعلة بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر، تعرضت شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا لهجمات جديدة بالدرون.

وأعلن سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه الجزيرة الأوكرانية، الذي عينته موسكو، في تعليق على تليغرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية في القرم أسقطت خمس مسيرات أوكرانية ليل الأحد.

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سيطرنا على 4

فيما قامت وسائل الحرب الإلكترونية بالسيطرة على أربع مسيرات أخرى، وفق قوله.

كما أضاف أن ثلاثة منازل وسيارتين تضررت في دجانكوي نتيجة تحطم إحدى المسيرات. كذلك، عثر على مسيرة غير منفجرة في أراضي منزل خاص.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 3 مسيرات روسية، فضلا عن 4 صواريخ كروز.

واستولت روسيا على شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود وضمتها إليها من أوكرانيا في خطوة أحادية الجانب عام 2014، لم يُعترف بها دوليا.

يشار إلى أنه منذ أشهر، ارتفعت الهجمات بالمسيرات بين الطرفين في الحرب التي انطلقت في فبراير من العام الماضي (2022) بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافاً مكثفاً لبلدان روسية حدودية، ما أغاظ موسكو التي شنت ضربات على قلب كييف.

وغالباً ما يلجأ الطرفان المتحاربان إلى المسيرات كوسيلة رخيصة إلى حد ما في استهداف مواقع بعضهما بعضا، لاسيما أن الجانبين تكبدا خسائر مادية وبشرية خلال هذه الحرب التي يرجح العديد من المراقبين أن تستمر طويلاً بعد.

كما يرجحون أن يتعزز أكثر دور الدرون في هذه الحرب التي استنفرت العالم أجمع، وعمقت الانقسامات فيه أكثر بين معسكرين غربي وشرقي.