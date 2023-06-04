معركة داخل حدود روسيا مع موالين لكييف.. وعرض لتبادل أسرى

أعلنت مجموعة من المقاتلين الروس المؤيدين لأوكرانيا، اليوم الأحد، أنها أسرت جنديين روسيين خلال قتال في منطقة بيلغورود الروسية، وعرضت صفقة تبادل خلال اجتماع مع حاكم المنطقة.

ونشر فيلق حرية روسيا وفيلق المتطوعين الروس بيانا مشتركا على القناة التابعة لفيلق حرية روسيا على تليغرام.

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"معركة تجري الآن"

في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، عن دخول مجموعات تخريبية حدود المقاطعة.

وقال غلادكوف في مقطع صوتي مسجل: "في الواقع، دخلت مجموعات تخريبية حدود المقاطعة، هناك معركة تجري الآن في منطقة تافولزانكا، آمل تصفيتهم جميعا".

لقاء مرتقب

لكن أعرب عن استعداده للقاء المخربين الأوكرانيين عند حاجز "شيبيكينو" لإنقاذ الأسرى الروس، إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وكتب غلادكوف على قناته في تلغرام " بالرغم من مدى صعوبة قول ذلك، لكنهم على الأرجح قتلوهم (الأسرى)، ولكن إذا كانوا على قيد الحياة، (يمكن اللقاء) من الساعة 17:00 إلى 18:00، على نقطة تفتيش "شيبيكينو". أنا أضمن (لكم) الأمان".

ولاء المسلحين

وتقول موسكو عن المجموعتين إنهم مسلحون أوكرانيون، لكن كييف تقول إنهم ينتمون إلى مجموعتين شبه عسكريتين مناهضتين للكرملين.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إنهم مواطنون روس من فيلق جيش الحرية لروسيا وفيلق المتطوعين الروسي الساعين إلى إنشاء "منطقة أمنية" للأوكرانيين.

ظهر في مارس 2023

يشار إلى أن فيلق المتطوعين الروسي ظهر في مارس 2023، حيث شارك في غارة عبر الحدود في منطقة بريانسك الروسية.

ويُعرف زعيم هذا الفيلق باسم دينيس كابوستين أو دينيس نيكيتين، وهو قومي روسي، وتعتنق المجموعة علنا أيديولوجية "دولة روسية أحادية العرق".

تقاتل إلى جانب كييف

بينما مجموعة "جيش الحرية لروسيا" هي منظمة مختلفة تمامًا تقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وتستخدم هذه المجموعة العلم الأبيض والأزرق والأبيض، الذي يراه جزء من المعارضة الروسية على أنه علم "روسيا الحرة".