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قصف روسي على دنيبرو
قصف روسي على دنيبرو

هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا

تهدم منزل وإصابة 13 واحتجاز عالقين تحت الأنقاض.. زيلينسكي: روسيا دولة إرهابية

رويترز
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قال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك ومسؤولون آخرون إن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد السبت، ما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأدى لإصابة 13 شخصا على الأقل مع وجود آخرين عالقين تحت
الأنقاض.

وكتب ليساك على تليغرام أن 3 أطفال كانوا من بين الجرحى. وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.

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وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار، وأن مبنى خدمات الطوارئ في المدينة لحقت به أضرار أيضا.

تهدم منزل في دنيبرو الأوكرانية
تهدم منزل في دنيبرو الأوكرانية

ولم يؤكد أي مسؤول عسكري أوكراني وقوع هجوم صاروخي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام إن الهجوم وقع بين منزلين. وكتب: "للأسف يوجد أشخاص تحت الأنقاض. مرة أخرى تثبت روسيا أنها دولة إرهابية".

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وتنفي موسكو أن تكون قواتها العسكرية تستهدف المدنيين.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تعمل في مبنى مدمر ومحترق وسط أكوام من مواد البناء المحطمة.

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