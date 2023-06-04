هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا
تهدم منزل وإصابة 13 واحتجاز عالقين تحت الأنقاض.. زيلينسكي: روسيا دولة إرهابية
قال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك ومسؤولون آخرون إن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد السبت، ما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأدى لإصابة 13 شخصا على الأقل مع وجود آخرين عالقين تحت
الأنقاض.
❗️#Russia attacked #Dnipro🇺🇦 again. Rescuers are searching for people trapped under rubble of 2 residential buildings.— 🇺🇦Paula Chertok🗽 (@PaulaChertok) June 3, 2023
Zelensky: “Once again, Russia proves it’s a sponsor of terrorism. The Russians will bear responsibility for everything committed against our state & people.” pic.twitter.com/ejlGGIyY7M
وكتب ليساك على تليغرام أن 3 أطفال كانوا من بين الجرحى. وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.
وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار، وأن مبنى خدمات الطوارئ في المدينة لحقت به أضرار أيضا.
ولم يؤكد أي مسؤول عسكري أوكراني وقوع هجوم صاروخي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام إن الهجوم وقع بين منزلين. وكتب: "للأسف يوجد أشخاص تحت الأنقاض. مرة أخرى تثبت روسيا أنها دولة إرهابية".
وتنفي موسكو أن تكون قواتها العسكرية تستهدف المدنيين.
وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تعمل في مبنى مدمر ومحترق وسط أكوام من مواد البناء المحطمة.
-
61 عضوا بمجلس النواب الليبي يرفضون زيادة عدد مقاعد البرلماننقلت قناة تلفزيون فبراير الليبية عن مصادر لم تسمها القول إن مجلس النواب سيتكون من 290 عضوا المغرب العربي
-
قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 50 داعشيا و168 عائلةمصدر عراقي يؤكد أنه "سيتم التحقيق مع المسلحين ومحاكمتهم أمام القضاء" العراق
-
لبنان يرسل فريق تحقيق إلى باريس بشأن تورط سفيره في الاغتصاب والعنففرنسا فتحت تحقيقاً في قضية عدوان في أعقاب شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة العرب والعالم