أردوغان يعين المتحدث باسم الرئاسة "قالين" مديرا للمخابرات

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، المتحدث باسمه إبراهيم قالين رئيسا لوكالة المخابرات الوطنية، خلفا لهاكان فيدان، الذي أصبح وزيرا للخارجية، وفق ما أعلن مكتب الاتصالات الرئاسي.

وعين هاكان فيدان، الذي شغل منصب رئيس المخابرات منذ 2010، وزيرا للخارجية يوم السبت.

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وكان أردوغان الفائز بدورة رئاسية ثالثة في آخر انتخابات رئاسية شهدتها البلاد على جولتين يوم 14 و28 مايو/أيار الماضي، قد أعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة التي احتفظ فيها فقط وزيران سابقان بمنصبيهما، بينما ضمّت 15 وزيراً جديداً بينهم عدّة وزراء أكراد مثل محمد شيمشّك وزير الخزانة والمالية.

علاوة على تعيين أردوغان لنائبٍ كردي هو جودت يلماز

ومن المرجّح أن تواجه حكومته تحدّيات كبيرة أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات والتي أدت إلى تدهور سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، علاوة على تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا يوم السادس من فبراير/شباط الماضي، وخلّف آلاف القتلى والجرحى ودماراً هائلاً في البنى التحتّية.