أوكرانيا تمطر قرية في بيلغورود بصواريخ غراد.. السلطات تكشف

كشف رئيس منطقة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية، فلاديمير جدانوف، الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت، صباح اليوم، أكثر من 70 صاروخاً من راجمات "غراد" على قرية نوفايا تافولجانكا في شيبيكينو.

وقال جدانوف إن "قرية نوفايا تافولجانكا قُصفت اليوم، حتى الساعة 08:30 صباحاً، بأكثر من 70 صاروخاً من راجمات "غراد"، ومدينة شيبيكينو - بأكثر من 15 قذيفة مدفعية"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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كما أضاف أن 1150 شقة في 67 مبنى سكني و370 منزلاً خاصاً تضررت أو دُمرت بالكامل نتيجة قصف القوات الأوكرانية على شيبيكينو خلال أسبوع واحد فقط.

هجوم بطائرة مسيرة

يأتي ذلك بعدما أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف بوقت سابق أن هجوماً بطائرة مسيرة تسبب بإشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف جلادكوف على تليغرام أن "النيران اشتعلت في منطقة بيلغورود بإحدى منشآت الطاقة. السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة. ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح"، بحسب رويترز.

صد أحد أخطر الهجمات

يذكر أنه في أواخر مايو الفائت، أعلن الجيش الروسي أنه صد إحدى أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

فيما نفت كييف شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي ونفت أيضاً تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود. وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.