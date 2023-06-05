أوكرانيا: فيلق روسيا الحرة ليس تابعا لنا ولا يرتبط باستخباراتنا

أكد مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، اليوم الاثنين، أن فيلق روسيا الحرة يقف وراء الهجمات داخل روسيا، مؤكداً أن هذا الفيلق ليس تابعا لكييف.

وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، إن مواطنون روس تحت اسم فيلق روسيا الحرة هم من يهاجمون الحدود.

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كما أضاف "فيلق روسيا الحرة ليس تابعا لنا ولا يرتبط باستخباراتنا".

ولم يعلق يور ساك على سؤال بشأن وجود وجود عملاء لكييف في الأراضي الروسية.

مقاتلون روس يؤيدون كييف

وكانت مجموعة من المقاتلين الروس المؤيدين لأوكرانيا، أعلنت في وقت سابق أنها أسرت جنديين روسيين خلال قتال في منطقة بيلغورود الروسية، وعرضت صفقة تبادل خلال اجتماع مع حاكم المنطقة.

ونشر فيلق حرية روسيا وفيلق المتطوعين الروس بيانا مشتركا على القناة التابعة لفيلق حرية روسيا على تليغرام.

من جانبها، تقول موسكو عن المجموعتين إنهم مسلحون أوكرانيون، لكن كييف تقول إنهم ينتمون إلى مجموعتين شبه عسكريتين مناهضتين للكرملين.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إنهم مواطنون روس من فيلق جيش الحرية لروسيا وفيلق المتطوعين الروسي الساعين إلى إنشاء "منطقة أمنية" للأوكرانيين.

ظهر في مارس 2023

يشار إلى أن فيلق المتطوعين الروسي ظهر في مارس 2023، حيث شارك في غارة عبر الحدود في منطقة بريانسك الروسية.

ويُعرف زعيم هذا الفيلق باسم دينيس كابوستين أو دينيس نيكيتين، وهو قومي روسي، وتعتنق المجموعة علنا أيديولوجية "دولة روسية أحادية العرق".

بينما مجموعة "جيش الحرية لروسيا" هي منظمة مختلفة تمامًا تقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وتستخدم هذه المجموعة العلم الأبيض والأزرق والأبيض، الذي يراه جزء من المعارضة الروسية على أنه علم "روسيا الحرة".