إيران باعت أسلحة وعتاداً لروسيا.. عقد بيعٍ يُثبت

زعم مصدر أمني مطلع أن إيران باعت ذخيرة لروسيا لحربها في أوكرانيا، في أول دليل قاطع على تزويد طهران لموسكو بأسلحة وعتاد، وفق وثيقة مكونة من 16 صفحة.

والوثيقة المؤرخة في 14 سبتمبر/أيلول 2022، يبدو أنها تخص عينات مختلفة من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ التي تزيد قيمتها قليلاً عن مليون دولار (800 ألف جنيه إسترليني)، بحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

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وشارك المصدر خمس صفحات من الوثيقة وتضمنت صفقة ذخائر لدبابة T-72 ولمدفعية هاوتزر، فضلاً عن قذائف الذخيرة، فيما بلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 740 ألف دولار (590 ألف جنيه إسترليني).

فيما زعم المصدر الأمني المطلع أن عقد الأسلحة دليل على امتداد هذا الدعم إلى الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية.

والوثيقة مقسمة إلى مواد كل منها بمقال مرقّم مثل أي عقد عادي، حيث يتم سرد التفاصيل الرئيسية مثل الدفع مقابل عينات الذخيرة 1013100 دولار (813000 جنيه إسترليني).

والملف مكتوب باللغة الإنجليزية، وهو أمر معتاد بالنسبة للعقود التي أبرمتها إيران مع دول أخرى، بحسب المصدر الأمني.



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كما أنه يحتوي على عدد من الأخطاء الإملائية، مثل العنوان الفرعي للمادة الخامسة، والتي تنص على: "شروط التسليم والنقل" وكتبت (transpotation بدلا من transportation.

وقال المصدر إن مثل هذه الأخطاء المطبعية ممكنة. كان هذا رأياً شاركه فيه خبير آخر اطلع أيضاً على الملفات.

لا تأكيد على صحة العقد

بينما لم يكن من الممكن التحقق من صحة العقد، عرضت الشبكة الملف على عدد من الخبراء.

وقالوا إن المحتوى كان "معقولاً" وإن التاريخ - 14 سبتمبر 2022، يتوافق مع تقرير منفصل حول هذا النوع من المعاملات المزعوم حدوثه.

وتم الاستشهاد بمجموعة من اللوائح والشروط المعترف بها دوليًا والتي تدعم الصفقات التجارية، والمعروفة باسم INCOTERMS، أو الشروط التجارية الدولية مما يجعل البيع السري للأسلحة يبدو شبه عادي.

وتنص إحدى الفقرات على ما يلي: "5.9 يتم نقل حق الملكية وخطر الفقد أو التلف لموضوع العقد من المورد إلى العميل بموجب أحكام وشروط FOB / INCOTERMS 2010."

وهذا القسم الخاص بنقل البضائع، يكشف أيضاً عن خطة كانت لنقل عينات الذخيرة إلى روسيا من إيران، والتي يجب تسليمها في غضون 10 أيام عمل بعد الدفع.

والمادة السابعة من العقد تتحدث عن تأثير ما يشار إليه بـ "القوة القاهرة". وتنص على ما يلي: "7.1 لا يُعتبر عدم قدرة أي طرف على الامتثال لأي من التزاماته بموجب العقد انتهاكًا للعقد إذا كان ذلك ناتجاً عن ظروف قاهرة.

ويشتمل الملحق الأول للعقد على جدول بعنوان "المواصفات الفنية" مع العناصر المدرجة بالروسية وكميات العينات الكبيرة.

40 ألف طلقة وآلاف القذائف

وتشمل 40 ألف طلقة شديدة الانفجار من عيار 122 ملم، و14 ألف طلقة شديدة الانفجار من عيار 152 ملم، و10 آلاف قذيفة شديدة الانفجار من عيار 125 ملم.

مع ذلك، يشتمل ملحق منفصل للعقد على جدول آخر من نفس النوع من الذخيرة. ويسرد 10 منتجات مختلفة كل منها بحجم أو مواصفات مختلفة من جولات الذخيرة المختلفة.

ويتضمن أيضاً سعر كل دفعة من 100 قطعة. والمجموع مقابل 1000 قطعة يضيف ما يصل إلى مليون دولار.

وعرضت قناة "سكاي نيوز" الوثائق على رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، عندما زار بريطانيا في مايو الماضي، ولوزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي.

وقالت كييف ولندن إنهما تعتزمان التحقيق في صحة المواد وستتخذان إجراءً إذا ثبت أنها ذات مصداقية.

وذكرت الشبكة في وقت سابق مزاعم بأن إيران زودت روسيا بكميات كبيرة من الرصاص والذخيرة عبر سفن الشحن في بحر قزوين في يناير/كانون الثاني 2023.