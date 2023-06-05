قوات تركية إلى كوسوفو لقمع الاضطرابات العنيفة

وصلت كتيبة الكوماندوز التركية التي طلبها حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى كوسوفو للمساعدة في قمع الاضطرابات العنيفة الأخيرة في الدولة البلقانية.
ونشرت وزارة الدفاع التركية مقطعا مصورا يوم الأحد يظهر فيه جنود يرتدون شارة قوة حفظ السلام التي يقودها الناتو (كيه فور) وهم يغادرون تركيا ويصلون إلى كوسوفو.
وأدت الاشتباكات العنيفة مع الصرب يوم الاثنين الماضي إلى إصابة 30 جنديا دوليا - 11 إيطاليا و19 مجريا، وتضمنت هذه الإصابات كسورا وحروقا جراء إلقاء عبوات حارقة بدائية.
نتجت الاشتباكات عن مواجهة اندلعت في وقت سابق بعد أن دخل مسؤولون من أصل ألباني - انتخبوا بأغلبية ساحقة من جانب الصرب – مكاتبهم البلدية لتولي مناصبهم، وقام الصرب بإغلاقها.
من جهته، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأسبوع الماضي إن نحو 500 جندي تركي سينتشرون هناك.
وكان الناتو قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه سيرسل 700 جندي لتعزيز القوة المتمركزة في المنطقة.
وتتكون قوة كوسوفو حاليا من حوالي 3800 جندي، بينهم نحو 350 تركيا.
جاء طلب القوات الإضافية من قيادة القوة المشتركة لحلف الناتو في نابولي. وستنضم الكتيبة التركية إلى قوة كوسوفو كـ "وحدة احتياطية".
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