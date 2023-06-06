أوكرانيا: تدمير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون جريمة حرب شنيعة

وصفت الرئاسة الأوكرانية تدمير سد نوفا كاخوفكا، الثلاثاء، بأنه "جريمة حرب". وقال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب البلاد. وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "روسيا استهدفت سد نوفا كاخوفكا لإبطاء عملياتنا الهجومية".

وقال زيلينسكي إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية. وأضاف: "روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا سواء بقطع المياه أو الصواريخ أو أي شيء آخر".

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وقال وزير خارجية أوكرانيا إن تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود، مضيفاً أن تدمير السد "جريمة حرب شنيعة" تعرض آلاف المدنيين للخطر.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا، مشيراً إلى أن استهداف سد نوفا كاخوفكا عمل إرهابي من جانب روسيا، وأن الفيضان يهدد 80 حيا بالغرق بعد تفجير السد.

هذا واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد الذي يقع في الجزء الخاضع لسيطرتهم من جنوب أوكرانيا، ونبهت السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان.

ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية وحيواناتهم الأليفة ووقف تشغيل الأجهزة ومغادرة المنطقة، مع التحذير من معلومات مضللة.

وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، في مقطع مسجل مصور عبر تطبيق "تليغرام" قبل السابعة صباحا بقليل إن "الجيش الروسي ارتكب عملا إرهابيا آخر"، وحذر من أن منسوب المياه سيرتفع إلى "مستويات حرجة" في غضون خمس ساعات.

ونقلت "تاس" عن سلطات نوفايا كاخوفكا الإفادة بارتفاع مستوى المياه إلى 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ "أولخا" الأوكرانية. وقال مسؤول محلي إن هناك تهديدا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.