"تخريب متعمد".. الكرملين يحمل أوكرانيا مسؤولية تدمير سد كاخوفكا

قال الكرملين الثلاثاء إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون التي تحتل روسيا جزءا منها في جنوب أوكرانيا هو "تخريب متعمد".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف"، مضيفا أنه يرفض "بشدة" اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو.

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أكد بيسكوف، أن أوكرانيا هي من نفذت العمل التخريبي في محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتلقى التقارير حول الوضع هناك.

وقال بيسكوف للصحافيين اليوم الثلاثاء: "الرئيس يتلقى تقارير من وزارة الدفاع وغيرها من الهيئات حول ما يحدث في محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويمكننا القول بشكل لا لبس فيه أن هذا عمل تخريبي متعمد من قبل الجانب الأوكراني"، موضحا أن هذا العمل التخريبي سيؤدي إلى عواقب وخيمة تطال عشرات الآلاف من سكان المنطقة.

ووفقا للمتحدث باسم الكرملين انخفض منسوب المياه في قناة شمال القرم بشكل حاد بعد الحادثة، مضيفا "من الواضح أن أحد أهداف هذا التخريب هو حرمان القرم من المياه، حيث ينخفض منسوب المياه في البحيرة وبالتالي إمدادات المياه إلى القناة تنخفض بشكل حاد".

وفي وقت سابق، وصفت الرئاسة الأوكرانية تدمير سد نوفا كاخوفكا، بأنه "جريمة حرب". وقال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب البلاد. وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "روسيا استهدفت سد نوفا كاخوفكا لإبطاء عملياتنا الهجومية". كما دعت كييف الأمم المتحدة إلى تصنيف روسيا "دولة إرهابية" بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

وقال زيلينسكي إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية. وأضاف: "روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا سواء بقطع المياه أو الصواريخ أو أي شيء آخر".

وقال زيلينسكي إن روسيا فجرت سد نوفا كاخوفكا خلال الليل من الداخل، وأضاف أن تدمير السد سيؤثر على الأمن الغذائي العالمي.

وقال وزير خارجية أوكرانيا إن تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود، مضيفاً أن تدمير السد "جريمة حرب شنيعة" تعرض آلاف المدنيين للخطر.

هذا واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد الذي يقع في الجزء الخاضع لسيطرتهم من جنوب أوكرانيا، ونبهت السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان.