رغم الحظر.. طالبان تسمح بعمل الفتيات بمكاتب المجلس النرويجي للاجئين

رغم الحظر المفروض على عمل الفتيات ف يالبلاد، سمحت حكومة طالبان، اليوم الاثنين، للمجلس النرويجي للاجئين بإعادة الفتيات إلى مقرات العمل في مكاتبها في عدد من الولايات في أفغانستان.

وأكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند على حسابه في تويتر عودة الفتيات الأفغانيات للعمل في المجلس، ‏واستئناف العمليات الإنسانية في قندهار وعدد من المناطق الأخرى في أفغانستان.

مادة اعلانية

‏كما أضاف بأن الأعمال تنطلق بمشاركة متساوية في العمل الإنساني من الإناث والذكور.

منع بسبب شكاوي الحجاب

وكانت سلطات طالبان قد أعلنت في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022، منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

ويستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في أفغانسان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يشار إلى أن نحو 3900 شخص يعملون لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان 3300 منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة تقريبًا 400 منهنّ أفغانيات.

ومنعت الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 الفتيات من الذهاب للمدارس بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق الإناث بالجامعات ومعظم الوظائف.

ويحظر على النساء دخول الأماكن العامة كالمتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.