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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - رويترز
روسيا و أوكرانيا

روسيا: أوروبا اختارت طريق الحرب معنا

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أوروبا اختارت طريق الحرب مع موسكو، مبيناً أن خطط الغرب لفصل أوكرانيا وروسيا محكوم عليها بالفشل.

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وقال لافروف، اليوم الاثنين، خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201: "وفقا لمبادئ السياسيين الأميركيين فإنه يجب القيام بكل شيء لفصل أوكرانيا عن روسيا".

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كما تابع "ليس لدينا أي شك في أن هذه الخطط محكوم عليها بالفشل".

وأضاف "بخصوص أوروبا، جاء في رؤية سياستنا الخارجية، أن أوروبا اختارت طريق الحرب معنا، بالطبع نحن نعيش معهم جنبا إلى جنب، لكن إذا نشبت هذه الحرب، فعلينا أن نحقق أهدافنا، التي هي أكثر نبلا بكثير من أهداف الأوروبيين؛ هم يريدون ما ليس لهم، أما نحن فنريد ما يخصنا".

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