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من مدينة باخموت في دونيتسك شرق أوكرانيا- رويترز
روسيا و أوكرانيا

روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً في دونيتسك.. وتدمر 8 دبابات ليوبارد

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إنها أحبطت جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة ودمرت ثماني دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال.

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كما قالت الوزارة على قناتها بتطبيق تيلغرام "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية".

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وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.

صد غارات في كييف

في المقابل، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق تيلغرام إن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد غارات جوية على منطقة كييف في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الإثنين تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، مقلّلة في الوقت ذاته من حجم "الأعمال الهجومية" التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في حين أكّدت روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.

من باخموت (فرانس برس)
من باخموت (فرانس برس)

هجوم مضاد

وتؤكّد السلطات الأوكرانية منذ أشهر استعدادها لشنّ هجوم مضاد كبير يهدف إلى إجبار القوات الروسية على الانسحاب من المناطق التي تحتلّها.

فيما ما زال قطاع باخموت، وفق كييف، "محور العمليات القتالية" بعد أن كان مسرحاً لأطول معركة في هذه الحرب وأكثرها دموية وقالت موسكو إنّها سيطرت عليه في أيار/مايو.

كذلك منذ أسبوعين تتصاعد الهجمات والتفجيرات في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، خلال معارك بين الجيش الروسي ومقاتلين روس موالين لأوكرانيا. وأدّت الضربات التي طالت المنطقة إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات بجروح.

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