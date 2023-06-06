غروسي: انخفاض مستوى المياه بخزان تبريد زابوريجيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الثلاثاء انخفاض مستوى المياه في الخزان الذي يستخدم لتبريد محطة زابوريجيا للطاقة النووية بسبب انهيار سد خيرسون.

وقال غروسي في بيان اليوم الثلاثاء: "اليوم، تضرر السد في نوفايا كاخوفكا بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض كبير في مستوى المياه في الخزان المستخدم لتزويد محطة زابوريجيا للطاقة النووية بمياه التبريد".

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وأضاف "نقص المياه اللازمة للتبريد.. لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى.. تعطل مولدات الديزل في حالات الطوارئ، ومع ذلك، فإن تقييمنا الحالي هو عدم وجود تهديد مباشر على أمن محطة توليد الكهرباء".

وأوضح أن الخط الرئيسي للمياه التي تبرد موقع زابوريجيا يأتي من السد، مضيفاً: "نتوقع أن يبقى الخط شغالاً لبضعة أيام قادمة وأن تبدأ هذه المياه بالتقلص بعد ذلك". كما أكد وجود "عدد من البدائل" للمياه التي تبرد الموقع، مضيفاً أن هذه الحلول البديلة "قادرة على تأمين المياه لبضعة أشهر".

وشدد غروسي على ضرورة أن تبقى خزانات التبريد سليمة وتفادي أي عمل يقوض سلامتها، مضيفاً: "أدعو جميع الأطراف لتفادي أي خطوة لتقويض من سلامة الخزانات".

كما أعلن غروسي أنه سيزور محطة زابارويجيا الأسبوع المقبل "لأن الزيارة باتت ضرورية"، حسب تعبيره.

يأتي هذا بينما تسبب تفجير استهدف سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا الثلاثاء، تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته، في فيضانات وأثار مخاوف بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ويقع سد كاخوفكا، كما محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تستخدم مياهه لتبريدها، في منطقة خيرسون (جنوب) التي تسيطر القوات الروسية على جزء منها.