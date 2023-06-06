موسكو تقر بمقتل 71 من جنودها في التصدي لهجمات أوكرانية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن 71 جندياً روسياً قتلوا، و210 آخرين أصيبوا فيما وصفه بـ"الهجوم الأوكراني الفاشل" في الأيام الماضية.

وأضاف في بيان نشرته وزارة الدفاع على تليغرام، أنه جرى تدمير 15 دبابة روسية، وتسع عربات مدرعة خلال القتال.

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ونقل البيان عن شويغو قوله "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه ومني بخسائر فادحة". وأكد شويغو أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية من الأعمال القتالية على جميع المحاور بلغت 3715 عسكرياً، بالإضافة لتدمير 52 دبابة، و207 مركبات قتالية مصفحة، و134 مركبة، و5 طائرات وطائرتي هليكوبتر، و48 مدفعية ميدانية، و53 طائرة دون طيار.

وأشار شويغو إلى أن سلاح الجو الروسي دمّر 5 دبابات و29 مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ موجهة أثناء صد هجوم القوات الأوكرانية.

وقال شويغو: "من الضروري، بشكل خاص، الإشارة إلى الإجراءات الصحيحة لسلاح الجو الروسي"، مؤكداً استخدام "50 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات، ما أدى إلى تدمير 5 دبابات و29 مركبة قتالية مدرعة أخرى" للجيش الأوكراني.

كما اتهم شويغو أوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا الضخم في إطار خطة لإعادة انتشار وحدات من منطقة خيرسون القريبة للقيام بعمليات ضد القوات الروسية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية وقّعه شويغو، إن تفجير السد والفيضانات الناتجة عنه يهدف إلى منع روسيا من الهجوم بالقرب من خيرسون بينما يسمح لأوكرانيا "بنقل الوحدات والمعدات من جبهة خيرسون إلى منطقة العمليات الهجومية".

وفي واشنطن، قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بعد تفجير السد الذي تسيطر عليه روسيا في أوكرانيا، وتحاول معرفة المزيد عن التأثيرات المحتملة لذلك.