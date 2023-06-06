"إبادة بيئية".. تسرّب 150 طناً من زيت المحركات لنهر دنيبرو بعد تفجير سد خيرسون
يثير انفجار سد نوفا كاخوفكا مخاوف من تداعيات وخيمة على الحياة البرية والنباتات في هذا الجزء الجنوبي من أوكرانيا
تسرّب "150 طنا من زيت المحركات" إلى نهر دنيبرو، الثلاثاء، بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب أوكرانيا، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون محذّرين من أخطار بيئية.
وكتبت داريا زاريفنا، المستشارة الصحافية لرئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك على "تليغرام": "هناك أيضا خطر حدوث تسربات زيت جديدة، ما يؤثر سلبا على البيئة".
وكانت الرئاسة الأوكرانية أشارت في وقت سابق الثلاثاء إلى أن هذا "التسرب الإضافي" قد يصل إلى "أكثر من 300 طن".
بدوره، قال أندريه يرماك على "تليغرام" إنها "إبادة بيئية" - جريمة ضد البيئة - ارتكبتها روسيا".
ويثير انفجار سد نوفا كاخوفكا مخاوف من تداعيات وخيمة على الحياة البرية والنباتات في هذا الجزء الجنوبي من أوكرانيا.
وقد أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن رفض موسكو الشديد للاتهامات الموجهة إليها حول تورطها في الهجوم الصاروخي على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.
وقال بيسكوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء: "إن التخريب تم بأمر من سلطات كييف، ويجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث".
كما أشار إلى أنه لا يمكن اتهام روسيا مؤكدا "يمكننا الرد عليها (الاتهامات) بحزم، نعلن رسميا أن الحديث يدور حول تخريب متعمد نفذه الجانب الأوكراني، وقد خطط له ونفذ بأمر من كييف، ويجب أن يتحمل نظام كييف المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب" (الناتجة عنه).
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