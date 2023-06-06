يعادل تفجير قنبلة نووية!.. ما أهمية سد خيرسون ومن المستفيد من استهدافه؟

تعرض سد نوفا كاخوفكا الاستراتيجي المهم في جنوب أوكرانيا للتدمير. وتفجير السد الضخم يعادل تأثيره بحسب الخبراء تأثير انفجار قنبلة نووية وسيؤدي إلى عواقب بيئية واقتصادية وتكنولوجية ضخمة على المنطقة المحلية.

وخلال أربعة أيام ستغمر المياه المنطقة برمتها.. لأجل ذلك يجب إجلاء المدنيين والحيوانات بأسرع وقت ممكن لتجنب الكارثة. وقد تم تدمير أربعة توربينات في محطة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا.. وارتفع منسوب المياه إلى 10 أمتار..

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هذه الكارثة ستؤدي إلى نقص المياه في خزان نوفا كاخوفكا ما سيؤدي إلى جفاف الحقول في جنوب أوكرانيا.

أهمية السد

يقع السد على نهر دنيبرو على بعد 30 كلم شرق مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ويحتجز كمية هائلة من المياه، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وعرضه مئات الأمتار.

تم بناء السد في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

ويحتوي خزان السد على ما يقدر بنحو 18 كيلومتراً مكعباً من المياه، وقد يؤدي تفجيره إلى إغراق القرى والمناطق المحيطة، بما في ذلك خيرسون، التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في أواخر عام 2022.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

من جانبه، أعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عمليات إجلاء المناطق القريبة من كاخوفكا، وقال عبر تطبيق تليغرام: "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج".

وتزود المياه من الخزان شبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا في عام 2014 - بالإضافة إلى محطة زابوريجيا النووية.

كما أنه يساعد في تشغيل محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. وسيضيف تدمير السد إلى مشاكل الطاقة المستمرة في أوكرانيا، بعد أن أمضت روسيا أسابيع في وقت سابق من هذا العام في استهداف البنية التحتية الحيوية.

ومنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، كان سد نوفا كاخوفكا هدفا محتملا للضربات بسبب أهميته الاستراتيجية والضرر الكبير الذي سيحدثه تدميره.

واستولت روسيا على السد في بداية الحرب، في فبراير (شباط) 2022، وظلت تحتله منذ ذلك الحين.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، بينما كانت أوكرانيا في خضم استعادة أجزاء كبيرة من خيرسون المحتلة، حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي الغرب على تحذير روسيا من تفجير السد، مشيرا على أن تفجيره سيغرق منطقة كبيرة في جنوب أوكرانيا. وزعم حينها أن القوات الروسية زرعت متفجرات داخل السد.

وقال زيلينسكي "تدمير السد سيعني كارثة واسعة النطاق" وقارن مثل هذا العمل باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن "حجم الكارثة البيئية الناتجة عن تفجير السد سوف يتجاوز حدود أوكرانيا ويؤثر على منطقة البحر الأسود بأكملها".

في الوقت نفسه، بعد أن استعادت أوكرانيا السيطرة على خيرسون في نوفمبر /تشرين الثاني، ظهرت صور لبعض الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسد. واتهمت روسيا أوكرانيا بقصف السد في حملتها لاستعادة السيطرة على خيرسون.

وفي مايو (أيار)، أفاد سكان قرية مجاورة للسد بتعرضها لفيضانات جارية ألقوا باللوم فيها على الاحتلال الروسي لنوفا كاخوفكا.

من المستفيد من تفجير السد؟

لم يتضح بعد سبب اختراق السد، لكن الجيش الأوكراني اتهم روسيا بتعمد تفجيره في وقت مبكر من صباح اليوم. يبدو هذا معقولاً ، لأن موسكو ربما كانت تخشى أن تستخدم القوات الأوكرانية الطريق فوق السد لنقل القوات عبر النهر إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، كجزء من هجوم مضاد.

في غضون ذلك، ألقى المسؤولون الذين تم تركيبهم في روسيا باللوم على أوكرانيا لقصف السد، لكنهم يقولون إن الجزء العلوي من المصنع فقط هو الذي دمر بسبب القصف - وليس السد نفسه.

إنه يعيق خزانًا ضخمًا يوفر المياه لمجموعة من المجتمعات في أعلى المنبع، مما يعني أنه قد يؤثر على إمدادات الناس هناك.

كما توفر مياه التبريد لمحطة الطاقة النووية في زابوريزهزيا، على بعد حوالي 100 ميل من المنبع، والتي تخضع للسيطرة الروسية وتعتمد على الخزان.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا توجد مخاطر فورية تتعلق بالسلامة النووية لكنها تراقب الوضع. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر السد قناة حيوية لنقل المياه من نهر دنيبرو إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، مما يعني أنه من المحتمل أن تتأثر إمدادات المياه هناك.

بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، أغلقت أوكرانيا قناة تحمل المياه من نوفا خاكوفكا، ما تسبب في أزمة مياه في شبه الجزيرة.

أعادت القوات الروسية فتح القناة بعد وقت قصير من الغزو الشامل العام الماضي. ولكن بدون السد، يمكن أن يؤدي انخفاض منسوب المياه مرة أخرى إلى تعريض تدفق المياه على طول القناة للخطر.

وشنت روسيا في السابق عدة هجمات على سدود في أنحاء أوكرانيا منذ الغزو تسببت في فيضانات واسعة النطاق وتعطل إمدادات الكهرباء.