خفر السواحل الإيطالية يعلن إنقاذ أكثر من 1400 مهاجر
47 مهاجرً، بينهم طفلان في حاجة ماسة إلى رعاية طبية
أعلن خفر السواحل الإيطالية، الأربعاء، أنه تم إنقاذ أكثر من 1400 مهاجر من قوارب مكتظة، بما في ذلك مركب شراعي، خلال أربع عمليات منفصلة في البحر الأبيض المتوسط قبالة جنوب إيطاليا.
قال بيان لخفر السواحل إنه كان هناك 47 مهاجرا، بينهم طفلان في حاجة ماسة إلى رعاية طبية، على متن مركب شراعي في وضع استغاثة قبالة منطقة كالابريا، في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية. وأنقذهم زورق سريع تابع لخفر السواحل في ساعة مبكرة الثلاثاء.
وأضاف البيان أن عمليات الإنقاذ بدأت في وقت متأخر من ليل الاثنين وانتهت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في البحر الأيوني قبالة الساحل الشرقي لكالابريا. وتابع البيان أن إحدى سفن حرس السواحل نقلت حوالي 590 مهاجرا من على متن قارب صيد، ثم جلبت فيما بعد نحو 650 مهاجرا من قارب صيد آخر.
جاء زورق سريع تابع لخفر السواحل، وسفينة تابعة لشرطة الحدود الإيطالية لمساعدة قارب رابع على متنه 130 مهاجرا.
ولم تذكر السلطات على الفور تفاصيل عن جنسيات الركاب أو الطرق التي سلكتها سفن المهاجرين، لكن بشكل عام، فإن العديد من القوارب التي تحمل مهاجرين شوهدت قبالة البحر الأيوني انطلقت من الساحل التركي، حيث يطلق المهربون قوارب مزدحمة وغير صالحة للإبحار.
في وقت سابق من هذا العام، اصطدم قارب مهاجرين كان يبحر على هذا الطريق بضفة رملية قبالة بلدة شاطئية في كالابريا وتحطم. لقي ما لا يقل عن 94 مهاجرا حتفهم، ونجا 80 آخرون.
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