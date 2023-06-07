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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية من رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: تلقيت عرضا جادا وقويا لتزويد كييف بمقاتلات إف-16

"شركاؤنا يعرفون عدد الطائرات التي نحتاجها. يوجد بالفعل تفاهم بشأن العدد مع بعض شركائنا الأوروبيين... إنه عرض جاد وقوي"

العربية.نت، رويترز
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى عرضا "جادا وقويا" من قادة دول على استعداد لتزويد كييف بمقاتلات من طراز إف-16 وإنه ينتظر وضع اللمسات النهائية على اتفاقات مع حلفاء رئيسيين.

وبحسب بيان على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، أضاف زيلينسكي "شركاؤنا يعرفون عدد الطائرات التي نحتاجها. يوجد بالفعل تفاهم بشأن العدد مع بعض شركائنا الأوروبيين... إنه عرض جاد وقوي".

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مقاتلات إف-16 تحلق في السماء أثناء عرض نظمه حلف شمال الأطلسي في قاعدة جوية ببولندا في 21 مارس 2023 رويترز
مقاتلات إف-16 تحلق في السماء أثناء عرض نظمه حلف شمال الأطلسي في قاعدة جوية ببولندا في 21 مارس 2023 رويترز

وقال زيلينسكي إن كييف تنتظر الآن اتفاقات نهائية مع حلفائها، بما في ذلك "اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة".

ولم يتضح بعد أي من حلفاء كييف على استعداد لإرسال الطائرات إلى أوكرانيا.

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وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن قادة مجموعة السبع الشهر الماضي أن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة التي ينظمها الحلفاء للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16. لكن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال إنه لا يوجد قرار نهائي بعد فيما يتعلق بإرسال واشنطن للطائرات.

ولطالما طالب زيلينسكي بتزويد بلاده بطائرات إف-16، ويقول إن استخدام الطيارين الأوكرانيين لها سيكون تأكيدا من العالم على أن الغزو الروسي سينتهي بهزيمة.

وقالت روسيا أمس الثلاثاء إنه يمكن تعديل مقاتلات إف-16 أميركية الصنع لحمل أسلحة نووية وحذرت من أن إمداد كييف بها سيفاقم الصراع.

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