صور بالقمر الصناعي تظهر الدمار بسد نوفا كاخوفكا وفيضان واسع النطاق

أظهرت صور التقطتها بالأقمار الصناعية شركة "ماكسار تكنولوجيز" بعد ظهر أمس الثلاثاء حدوث فيضان واسع النطاق في جنوب أوكرانيا ودمار كبير بسد نوفا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية بالمنطقة.

وانهار أمس الثلاثاء السد الحيوي الذي يقع على نهر دنيبرو في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا حاليا من منطقة خيرسون الأوكرانية، مما أدى لفيضان غمر أجزاء كبيرة من المدينة التي تدور بها الحرب على طول خط المواجهة.

مادة اعلانية

ولم يتضح حتى الآن الطرف المسؤول عن تفجير السد، حيث يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات بتفجير السد.













صور بالقمر الصناعي تظهر الفيضانات جراء تفجير السد - رويترز صور بالقمر الصناعي تظهر الفيضانات جراء تفجير السد - رويترز صور بالقمر الصناعي تظهر الفيضانات جراء تفجير السد - رويترز صور بالقمر الصناعي تظهر الفيضانات جراء تفجير السد - رويترز صور بالقمر الصناعي تظهر الفيضانات جراء تفجير السد - رويترز صور بالقمر الصناعي تظهر الفيضانات جراء تفجير السد - رويترز صور بالقمر الصناعي تظهر الدمار بسد نوفا كاخوفكا - رويترز

تبادلت كييف وموسكو الاتهامات في الأمم المتحدة بشأن المسؤولية عن كارثة تفجير سد في أوكرانيا، فيما قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها "ليست متأكدة" من هوية الطرف المسؤول، لكنها استبعدت أن تفعل أوكرانيا ذلك بشعبها وأرضها.

واجتمع مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، الثلاثاء، بطلب من كل من روسيا وأوكرانيا بعد تدفق غزير للمياه إثر انفجار سد ضخم على نهر دنيبرو الذي يفصل بين قوات البلدين في جنوب أوكرانيا.

وقالت "ماكسار" إن صورا لمساحة تتجاوز 2500 كيلومتر مربع بين نوفا كاخوفكا وخليج دنيبروفسكا جنوب غربي مدينة خيرسون المطلة على البحر الأسود تظهر أن المياه غمرت العديد من البلدات والقرى.

وتظهر الصور المنازل والمباني غارقة في المياه، ولا يظهر منها في الكثير من الصور سوى الأسطح بينما تغطي المياه الحدائق والأراضي والبنية التحتية.

وتقول أوكرانيا إن روسيا ارتكبت جريمة حرب متعمدة بتفجير السد الذي يعود للفترة السوفيتية.

وألقى الكرملين باللوم على أوكرانيا قائلا إنها تحاول تشتيت الانتباه عن إطلاق هجوم مضاد كبير تصفه موسكو بأنه يترنح.

ولحقت أضرار بالسد في شهر نوفمبر في أعقاب انسحاب روسيا من مدينة خيرسون.