ماكرون يسمي جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان
سيزور وزير الخارجية الفرنسي السابق لبنان قريباً، ثم يقدم تقريراً عن نتائج مهمته، ويعرض مقترحات للحل على وزيرة الخارجية الفرنسية ورئيس الجمهورية الفرنسي
سمّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، موفداً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء.
وذكر بيان صارد عن الرئاسة الفرنسية أنه "انسجاماً مع روح الصداقة التي تربط فرنسا بلبنان، يواصل رئيس الجمهورية العمل من أجل حل الأزمة المؤسساتية هناك، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنهوض هذا البلد. وقد عيّن الرئيس السيد جان إيف لودريان، الوزير السابق، ممثلاً شخصياً له من أجل الحوار مع كل من يمكنه، في لبنان والخارج، المساهمة في كسر الجمود. ولهذه الغاية، سيزور السيد لودريان لبنان قريباً، ثم يقدم تقريراً عن نتائج مهمته، ويعرض مقترحات للعمل على كل من وزيرة الخارجية ورئيس الجمهورية".
هذا وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بالمساعدة في إيجاد حل "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020.
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