وسط كارثة سد كاخوفكا.. زيلينسكي يزور خيرسون

بعد انهيار سد كاخوفكا الضخم، الذي يعود إنشاؤه إلى الحقبة السوفيتية وتسيطر عليه روسيا حالياً، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنه زار منطقة خيرسون في جنوب البلاد والتي تغمرها المياه وناقش الوضع هناك بعد التطورات الأخيرة.

وقال في منشور على تليغرام: "ناقشنا العديد من القضايا المهمة. حالة العمليات في المنطقة نتيجة للكارثة وإجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة وإنهاء حالة الطوارئ التي تسبب فيها انفجار السد وتنظيم عمليات الدعم للمناطق المنكوبة"، وفق رويترز.

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كما أضاف: ناقشنا أيضاً آفاق إصلاح النظام البيئي في المنطقة وموقف العمليات العسكرية في منطقة الكارثة".

5 قتلى

إلى ذلك قال رئيس البلدية الذي عينته روسيا في منطقة نوفا كاخوفكا الأوكرانية، الخميس، إن 5 أشخاص قتلوا بعد انهيار سد كاخوفكا القريب، الثلاثاء، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

فيما أفادت أجهزة أمنية الخميس أن نحو 14 ألف منزل غرقت بعد انهيار سد كاخوفكا في أوكرانيا، مضيفة أنه جرى إجلاء نحو 4300 شخص، وفق وكالة تاس الروسية للأنباء.

تبادل الاتهامات

يذكر أن سد كاخوفكا كان انهار في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى أن تغمر المياه مساحات شاسعة من ساحات القتال في جنوب أوكرانيا.

وقالت روسيا إن أوكرانيا خربت السد لتقليص إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم وصرف الانتباه عن هجوم مضاد متعثر.

بالألغام أم بالقصف.. كيف تم تدمير سد كاخوفكا؟

كما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الأربعاء بتدمير السد بناء على اقتراح من الغرب، واصفاً ذلك بأنه جريمة حرب "همجية" أدت إلى تصعيد الصراع مع موسكو.

فيما اتهمت كييف موسكو بتفجير السد.

إلى ذلك لفت بعض المسؤولين المدعومين من روسيا في المنطقة إلى أن السد ربما انهار.