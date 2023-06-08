بـ 37 طائرة.. الصين تتوغل في منطقة دفاع تايوان

في تكثيف جديد لطلعات توغل الجيش الصيني، دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات فقط.
فقد أعلن سون لي-فانغ، الناطق باسم وزارة الدفاع في الجزيرة، اليوم الخميس، أن "37 طائرة عسكرية صينية" دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.
نراقب عن كثب
كما أضاف أنه قرابة الساعة 11,00 "أكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقي تدريبات استطلاعية بعيدة المدى".
بدورها، كتبت الوزارة على تويتر أن الجيش التايواني "يراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردا على ذلك.
لكنها لم توضح ما إذا كانت عمليات التوغل ما زالت مستمرة، وفق ما نقلت فرانس برس.
تأتي هذه التوغلات الجديدة بعد يوم على إكمال الولايات المتحدة والفلبين واليابان تدريبات خفر السواحل المشتركة الأولى في منطقة بحر الصين الجنوبي الذي تعتبره بكين تابعا لها.
وغالبا ما تتزامن زيادة التوغلات الجوية والتدريبات البحرية للجيش الصيني حول تايوان مع إقامة تايبيه صلات دبلوماسية مع دول أخرى.
فيما يعتبر محللون أن زيادة التوغلات الجوية للصين في منطقة الدفاع التايوانية هي جزء من تكتيكات"المنطقة الرمادية" الأوسع التي تُبقي الجزيرة تحت الضغط.
يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، لم تنجح في ضمها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949.
لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى السيادة الصينية يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.
وفي السنوات الأخيرة، كثّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية في الجزيرة، وقد بلغت في 2022 ضعف الطلعات التي نفذتها في العام السابق في ذلك القطاع.
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