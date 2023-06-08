قتله وفخخ جنازته.. انفجار داخل مسجد في أفغانستان

لم يكتفِ داعش باستهداف وقتل نائب حاكم إقليم بدخشان في شمال أفغانستان قبل يومين، بل استهدف جنازته أيضا.

فقد أعلن معز الدين أحمدي، رئيس المكتب الإعلامي لإقليم بدخشان، اليوم الخميس، أن انفجارا وقع داخل المسجد خلال جنازة نائب حاكم الإقليم، نصار أحمد أحمدي، الذي قُتل خلال هجوم وقع يوم الثلاثاء الماضي.

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كما أكد وقوع عدة ضحايا، دون تحديد العدد.

قائد الشرطة

فيما أوضح مصدر للعربية/الحدث، أن عدد القتلى بلغ أكثر من 13 في حصيلة أولية.

وكشف أن الهدف الرئيسي من الانفجار داخل المسجد كان مولوي صفي الله صميم، قائد شرطة ولاية بغلان السابق.

في حين أشارت مصادر محلية أخرى، إلى احتمال أن يكون وزير الاقتصاد في طالبان قاري دين محمد حنيف من بين القتلى.

يذكر أن تنظيم داعش كان أعلن سابقا مسؤوليته عن انفجار سيارة ملغومة، أسفر عن مقتل نائب حاكم الإقليم.

ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في البلاد في أغسطس 2021، ارتفعت الهجمات الإرهابية التي نفذها التنظيم المتطرف في البلاد.

فيما حذر العديد من التقارير الاستخباراتية الغربية من عودة نشاط داعش خراسان بقوة في البلاد.