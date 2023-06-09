الهجوم المضاد انطلق… فيديو لدبابة ألمانية تشتعل يلمح؟!

وسط كم المعلومات المتضاربة حول انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، مع تمنع كييف عن الإدلاء رسمياً بأي معلومة، طفت إلى السطح مشاهد جديدة تشي بأن ساعة الصفر انطلقت فعلاً.

فقد انتشرت خلال الساعات الماضية بشكل واسع مشاهد لضرب دبابة ليوبارد 2 في الجنوب الأوكراني، كانت تتقدم باتجاه زابوريجيا التي يسير عليها الروس.

⚡️#UPDATE It’s confirmed, Ukraine has lost at least 1 Leopard 2 tankpic.twitter.com/uk2f1FIFif https://t.co/23UD5WogD7 — War Monitor (@WarMonitors) June 8, 2023

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إذ شوهدت عدة دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 الألمانية التصنيع في منطقة زابوريجيا ضمن لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية أمس، لتنتشر على مواقع التواصل بشكل واسع.

ولعل ما أكد أن الهجوم انطلق تأكيد عدة مسؤولين أوكرانيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن مرحلة نشطة من الهجوم المضاد بدأت بالفعل، وفق ما نقلت أمس وسائل إعلام أميركية.

صمت مطبق

في حين نفت وزارة الدفاع الأوكرانية، التي تتبع سياسة صارمة تتمثل في الصمت المطبق حول العمليات العسكرية، بدء الهجوم ضد الروس.

وكانت روسيا أعلنت صدّ هجوم للقوات الأوكرانية شارك فيه 1500 جندي في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبا، بعد معركة استمرت ساعتين. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في تصريحات أمس إن الأوكران حاولوا اختراق دفاعات القوات الروسية، إلا أنهم منوا بخسائر فادحة وتراجعوا".

كما أشار إلى أنّ القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها 150 عربة مدرّعة.

يشار إلى أن العديد من المسؤولين الأوكران كانوا أكدوا مؤخرا أنّ قوّات بلادهم باتت مستعدّة لشنّ هجوم مضاد مرتقب، ولكنهم أوضحوا أنه لن يكون هناك إعلان رسمي عن توقيت انطلاقه.

بدورها أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار سابقا أن "الخطط تحب الصمت"، مضيفة أنّ "الهجوم لن يبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي".