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A view of the Leopard 2 tanks during live fire training and exercise for Ukrainian soldiers by German army Bundeswehr at the northern German shooting and training range of Bergen, Germany, in this handout picture obtained by Reuters on March 14, 2023. Bundeswehr/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
ليوبارد 2 (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الهجوم المضاد انطلق… فيديو لدبابة ألمانية تشتعل يلمح؟!

دبي- العربية.نت
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وسط كم المعلومات المتضاربة حول انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، مع تمنع كييف عن الإدلاء رسمياً بأي معلومة، طفت إلى السطح مشاهد جديدة تشي بأن ساعة الصفر انطلقت فعلاً.

فقد انتشرت خلال الساعات الماضية بشكل واسع مشاهد لضرب دبابة ليوبارد 2 في الجنوب الأوكراني، كانت تتقدم باتجاه زابوريجيا التي يسير عليها الروس.

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إذ شوهدت عدة دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 الألمانية التصنيع في منطقة زابوريجيا ضمن لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية أمس، لتنتشر على مواقع التواصل بشكل واسع.

ولعل ما أكد أن الهجوم انطلق تأكيد عدة مسؤولين أوكرانيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن مرحلة نشطة من الهجوم المضاد بدأت بالفعل، وفق ما نقلت أمس وسائل إعلام أميركية.

صمت مطبق

في حين نفت وزارة الدفاع الأوكرانية، التي تتبع سياسة صارمة تتمثل في الصمت المطبق حول العمليات العسكرية، بدء الهجوم ضد الروس.

وكانت روسيا أعلنت صدّ هجوم للقوات الأوكرانية شارك فيه 1500 جندي في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبا، بعد معركة استمرت ساعتين. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو في تصريحات أمس إن الأوكران حاولوا اختراق دفاعات القوات الروسية، إلا أنهم منوا بخسائر فادحة وتراجعوا".

كما أشار إلى أنّ القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها 150 عربة مدرّعة.

يشار إلى أن العديد من المسؤولين الأوكران كانوا أكدوا مؤخرا أنّ قوّات بلادهم باتت مستعدّة لشنّ هجوم مضاد مرتقب، ولكنهم أوضحوا أنه لن يكون هناك إعلان رسمي عن توقيت انطلاقه.

بدورها أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار سابقا أن "الخطط تحب الصمت"، مضيفة أنّ "الهجوم لن يبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

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