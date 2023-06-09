بالخرائط.. انهيار سد كاخوفكا يهدد سلة الغذاء في أوكرانيا

أثار تدمير سد نوفا كاخوفكا مخاوف من ترك ثلاث مناطق مهمة في البلاد تعتبر سلة الغذاء في أوكرانيا ومصدراً رئيساً للخبز في البلاد، من دون مصدر رئيسي للمياه، بحسب ما بيّنت خرائط الأقمار الصناعية.

وأدى ذلك إلى دق ناقوس الخطر بشأن إمدادات الغذاء في المنطقة والعالم على نطاق أوسع، حيث تمثل أوكرانيا 40٪ من الإنتاج العالمي بمسحوق عباد الشمس، و35٪ من زيت عباد الشمس، و5٪ من صادرات القمح والشعير والذرة.

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وتنطلق سلسلة من القنوات من سد كاخوفكا، وكلها تساعد في ري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في جنوب أوكرانيا، وفي حال جف الخزان فسيتم تقليل هذا الإمداد بالمياه.

3 قنوات رئيسية

ومن أهم هذه القنوات قناتا شمال القرم وكاخوفسكي، والتي تمتد من شمال السد المدمر، وفق تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

فيما توفر قناة شمال القرم المياه لغرب خيرسون قبل أن تتدفق إلى شبه جزيرة القرم.

ويقع مدخلها قبل السد مباشرة، وأظهرت صور الأقمار الصناعية في 6 يونيو/حزيران بالفعل زيادة المساحات الخضراء داخل السد، وهي علامة على انخفاض مستوى المياه.

وتروي قناة كاخوفسكي معظم حقول منطقة خيرسون قبل دخول منطقة زابوريجيا، ويتم دعم منطقة دنيبرو أيضاً من خلال قناة Dnipro-Kryvyi Rih التي تمتد شمال السد، بينما يوفر نظام قناة منفصل مياه الشرب والري لمدينة زابوريجيا.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية للمنطقة الواقعة جنوب السد مباشرة، وحول هذه القنوات، أميالاً من الأراضي الزراعية.

الذرة والقمح والشعير

ومن أهم المحاصيل في أوكرانيا، الذرة والقمح وبذور عباد الشمس والشعير، وكل هذه المحاصيل انخفضت بالفعل بمقدار الخمس على الأقل في العام الحالي، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

في موازاة ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي انخفاض مستويات سد كاخوفكا إلى تقليل تغذية المياه عبر شبكة القنوات المستخدمة لري هذه المحاصيل.

وباستثناء الذرة، التي لديها أكبر إنتاجية في شمال أوكرانيا، تتركز المحاصيل الثلاثة الأخرى في الجنوب.

وتعتبر دنيبرو وزابوريجيا من أهم المناطق بالنسبة للقمح ويعتمد كلاهما على القنوات التي تنطلق من السد، ودنيبرو مهمة بالمثل لبذور عباد الشمس.

في حين أن أوديسا وميكولايف لديهما أكبر غلة للشعير، فإن دنيبرو وزابوريجيا وخيرسون لا تزال من كبريات المدن المنتجة لهذا المحصول.

وأوضحت الصور بالفعل من قرية ماريانسكي في دنيبرو، التي التقطت في 7 يونيو الجاري، كيف انخفضت مستويات الخزان.

قد تتحول إلى صحارى!

وحذرت وزارة الزراعة والغذاء الأوكرانية من أن الأراضي الزراعية في هذه المناطق يمكن أن تتأثر بشدة بحيث يمكن أن تتحول إلى "صحارى".

يذكر أن سد كاخوفكا الواقع في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية قد دُمر يوم الثلاثاء، وبلغت المساحات التي غمرتها مياهه الخميس 600 كلم مربع.

وبلغت حصيلة الضحايا الذين قضوا جراء الفيضانات ستة أشخاص. وأعلنت الإدارة المدعومة من موسكو في نوفا كاخوفكا، حيث يقع السد، على مواقع التواصل الاجتماعي، مصرع خمسة أشخاص ونقل 41 شخصا إلى المستشفيات.