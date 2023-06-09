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حامل الحقيبة يلاحق طاعن الأطفال (فرانس برس)
حامل الحقيبة يلاحق طاعن الأطفال (فرانس برس)

بطل الحقيبة سحر فرنسا.. شاب وحيد أعزل لاحق طاعن الأطفال

دبي - العربية.نت
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أطلقت فرنسا على شاب أعزل لاحق بلا هوادة المهاجم الذي طعن عدة أطفال في متنزه ببلدة أنسي أمس، لقب "بطل حقيبة الظهر".

فقد كان هنري (24 عاما) قريبا من ساحة لعب الأطفال في متنزه لو باكييه عندما رأى عبد المسيح، طالب اللجوء السوري يهاجم أطفالا بينما كانت أمهم تحاول باستماتة حمايتهم.

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رمى عليه حقيبته

وأظهرت مقاطع الفيديو التي رصدت الطاعن، الشاب العشريني وهو يلاحق المهاجم، محاولاً إيقافه، راميا عليه حقيبته.

ولم يعرف أغلب الفرنسيين عن الرجل حتى الآن سوى اسمه الأول.

من موقع طعن الأطفال في فرنسا (فرانس برس
من موقع طعن الأطفال في فرنسا (فرانس برس

كما لم تتطرق الشرطة إلى مزيد من التفاصيل حول هويته.

إلا أن الشاب كتب تعليقا وحيدا على صفحته في فيسبوك، قائلاً "صلوا من أجل الأطفال.. أنا بخير"، حسب ما نقلت فرانس برس.

فيما أطلقت وسائل الإعلام المحلية على هنري لقب "بطل حقيبة الظهر".

وتعرض أربعة أطفال ومتقاعدان للطعن في هجوم بسكين وقع ببلدة أنسي الجبلية الفرنسية الهادئة أمس الخميس، من قبل اللاجئ سوري، الذي لا يزال موقوفاً قيد التحقيق. بينما استبعدت السلطات الأمنية والقضائية فرضية الإرهاب.

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