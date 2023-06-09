جبهة زابوريجيا مشتعلة.. معارك بالمدفعية والمسيرات

كشفت روسيا أن معارك عنيفة نشبت في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، الجمعة، بعد أن قالت إنها صدت محاولات متكررة من الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية لاختراق الجبهة وشق صف قواتها.

وقال متحدث باسم مجموعة قوات فوستوك الروسية إنه تم تدمير 13 دبابة أوكرانية في معارك بمنطقة زابوريجيا و8 في منطقة دونيتسك، وفق رويترز.

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معارك بالمدفعية والمسيرات

كما أعلنت المجموعة اندلاع معارك بالمدفعية والطائرات المسيرة شارك فيها جنود المشاة.

بدورهم أفاد مدونون عسكريون روس بأن هناك معارك ضارية على جبهة زابوريجيا بالقرب من مدينة أوريكيف.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة.

هجوم مضاد كبير

يذكر أن كبار قادة الجيش أبلغوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بأن موسكو تمكنت من صد الهجمات بنجاح والتي تقول عنها إنها جزء من هجوم مضاد كبير تشنه أوكرانيا منذ الأحد.

فيما رفضت أوكرانيا التعليق على الهجوم المضاد الذي طال انتظاره واتهمت روسيا بنشر أكاذيب بشأنه. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن الهجوم الأوكراني المضاد جار بالفعل.

يشار إلى أنه بعد أن حصلت أوكرانيا على أسلحة غربية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات لمحاربة القوات الروسية، سيحدد نجاح أو فشل الهجوم المضاد شكل العلاقات الدبلوماسية والدعم العسكري الذي سيقدمه الغرب لأوكرانيا في المستقبل.