مستشار ألمانيا: سأتصل ببوتين وأطلب انسحابه من أوكرانيا

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف قريباً لحثه على سحب القوات من أوكرانيا.

وأوضح شولتس، متحدثاً في مؤتمر الكنيسة البروتستانتية الألمانية في نورمبرغ، اليوم السبت، أنه تحدث إلى بوتين عبر الهاتف في الماضي.

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كذلك أضاف المستشار أنه "يخطط للقيام بذلك مرة أخرى قريباً".

وكان شولتز قد قال في حديث لصحيفة "Kölner Stadt-Anzeiger" الألمانية نهاية مايو/أيار الماضي، إنه يخطط للتحدث مع بوتين "في الوقت المناسب"، وأضاف حينها أنه"مر وقت طويل منذ آخر مكالمة هاتفية.

في المقابل، أبدت موسكو حينها انفتاحها لأي حوار يصب في حماية مصالح البلاد.

يذكر أن المستشار الألماني اتصل بالرئيس الروسي في ديسمبر من العام الماضي، وحضه على حل النزاع مع أوكرانيا بالدبلوماسية وسحب القوات منها، فيما لفت بوتين الانتباه إلى "الخط المدمر" الذي تنتهجه الدول الغربية.

مساعدات ألمانية

وألمانيا من بين أكبر الدول الداعمة لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، حيث أعلنت في مايو الماضي حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.97 مليار دولار) تشمل 30 دبابة "ليوبارد.

ووافقت ألمانيا في يناير على توريد الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة موسكو.

كذلك قام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات ماردر لعدة أسابيع بساحات التدريب في موينستر وبيرغن بشمال ألمانيا.