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سفينة تركية (أرشيفية - رويترز)

إيطاليا: قواتنا حررت سفينة تركية تعرضت لهجوم من مسلحين

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن قوات خاصة إيطالية صعدت اليوم الجمعة على متن سفينة شحن تركية بعد أن اكتشف الطاقم مجموعة من الأشخاص المجهولين، بعضهم مسلحون، على السفينة.

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وقال الوزير الإيطالي جويدو كروزيتو في مناسبة إن هناك 15 "مهاجرا غير شرعي" على متن السفينة، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تمكنهم من ركوب السفينة أو عن بلدهم الأصلي.

كما قال كروزيتو "الآن يجب تحرير جميع أفراد الطاقم وتأمين السفينة" مضيفا أن العملية مازالت جارية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي إن ما بين اثنين وثلاثة منهم يحملون أسلحة.

أشياء حادة

من جانبها، قالت وزارة النقل التركية إن سفينة الشحن غلطة سيوايز أبحرت من ميناء يالوفا التركي متجهة إلى ميناء سيت بفرنسا.

وأضافت أن الطاقم لاحظ وجود أشخاص آخرين على متنها في وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة من خلال الكاميرات الأمنية التي أظهرتهم يتجولون في السفينة وربما بحوزتهم أشياء حادة.

وأغلق الطاقم على نفسه غرفة المحركات وأرسل نداء إلى السلطات البحرية في تركيا التي اتصلت بإيطاليا وفرنسا.

وقال البيان إنهم أبحروا بعد ذلك صوب مدينة نابولي بجنوب إيطاليا.

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