بريطانيا: كييف شنت عمليات عسكرية كبيرة في اليومين الماضيين

مع احتدام المعارك في أوكرانيا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت أن القوات الأوكرانية شنت عمليات مهمة في عدة قطاعات من شرق وجنوب أوكرانيا، في اليومين الماضيين.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان نشر على تويتر أنه "في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية على الأرجح تقدما جيداً واخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية. وفي مناطق أخرى، كان التقدم الأوكراني أبطأ".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lBSwEVN2pH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2023

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كما أضافت أن "الأداء الروسي كان متبايناً، إذ تقوم بعض الوحدات على الأرجح بعمليات مناورة دفاعية موثوقة بينما تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى من القوات الروسية أثناء انسحابها عبر حقول ألغام خاصة بها".

وقالت كييف إن معارك عنيفة اندلعت في منطقة دونيتسك الشرقية يوم الجمعة، وقال متحدث عسكري إن القوات الأوكرانية اكتسبت المزيد من الأراضي بالقرب من مدينة باخموت المدمرة.

هجوم مضاد

أتى ذلك فيما لم تقل أوكرانيا أن الهجوم المضاد قد بدأ بالفعل على الرغم من أن الإجماع بين المحللين العسكريين يبدو أنه قد بدأ.

ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يشمل الهجوم المضاد آلاف القوات الأوكرانية المدربة والمجهزة من قبل الغرب.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن مساعدة أمنية إضافية بقيمة 2.1 مليار دولار، بما في ذلك الدفاع الجوي والذخيرة.

وقالت روسيا، التي كان لديها شهور لإعداد خطوطها الدفاعية، إنها صدت الهجمات منذ بداية الأسبوع. وقالت كييف إن جهودها الرئيسية لم تبدأ بعد.