موسكو: تصدينا لهجومين أوكرانيين بالدبابات على محور زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجومين أوكرانيين بالدبابات على محور زابوريجيا، مشيرة إلى أن محاولات القوات الأوكرانية للقيام بهجوم على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا خلال اليوم باءت بالفشل.

وأوضحت أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغ ما يصل إلى 300 عسكري و9 دبابات و4 دبابات ليوبارد، بحسب ما نقلت وكالة "تاس".

مادة اعلانية

إلى ذلك، قالت الدفاع الروسية إنها استهدفت مقرين عسكريين أوكرانيين في دونيتسك وخاركيف، إضافة إلى إحباط أعمال أربع مجموعات استطلاع تخريبية أوكرانية خلال يوم واحد على محور كوبيانسك.

وأعلنت كل من موسكو وكييف أن قتالا عنيفا دار في أوكرانيا، أمس الجمعة، وتحدث مدونون عن رؤيتهم لمدرعات ألمانية وأميركية لأول مرة في مؤشر على احتمال أن يكون الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع منذ فترة طويلة قد بدأ.



وقالت روسيا، التي أقامت تحصينات واسعة النطاق في المناطق التي سيطرت عليها في شرق وجنوب أوكرانيا، الأسبوع الماضي إن كييف حاولت جاهدة اختراق الخطوط الروسية لكنها فشلت.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية اخترقت الخط الأول للدفاعات الروسية في بعض المناطق لكن تقدم كييف كان أبطأ في مناطق أخرى.



وينفي المسؤولون في أوكرانيا، التي تستعد لشن هجوم مضاد واسع النطاق منذ أسابيع، أن تكون الخطوة التي طال انتظارها قد بدأت ويقولون إنه عندما تبدأ سيكون الأمر واضحا.