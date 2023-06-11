مقتل 3 جنود باكستانيين و3 مسلحين بتبادل نار عند الحدود الأفغانية

لقي ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثلاثة مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق نار بين الجيش الباكستاني ومسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان، وفقا لما أعلنه الجيش يوم الأحد.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن أربعة مسلحين أصيبوا أيضا في الهجوم.

مادة اعلانية

وقع تبادل إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح السبت في مدينة ميران شاه القبلية بمنطقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر بختونخوا، وهو معقل سابق لحركة طالبان باكستان.

نفذ الجيش الباكستاني عمليات بحث لتعقب المسؤولين عن الهجوم، وصادر ذخيرة القتلى من المسلحين.

وقال الجيش إنه "عازم على القضاء على خطر الإرهاب".

على الرغم من إعلان الجيش تطهير وزيرستان الشمالية من المسلحين، تستمر الهجمات وتبادل إطلاق النار من حين لآخر، ما يثير مخاوف من أن طالبان باكستان تعيد تجميع صفوفها بالمنطقة.

وعلى الرغم من كونها مجموعة منفصلة، تظل حركة طالبان باكستان حليفا وثيقا لحركة طالبان الأفغانية، والتي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/ آب عام 2021 خلال الأسابيع الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد بعد عقدين من الحرب.