الكرملين: لا أساس لأي نوع من الحوار مع أوكرانيا

أعلن الكرملين، الأحد، أنه لا يوجد أساس لأي حوار ممكن مع أوكرانيا، وأنه ليس هناك أيضا أي شروط مسبقة لإجراء محادثات محتملة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لتلفزيون روسيا الرسمي: "عمليا لا يوجد أي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. علاوة على ذلك لا يوجد أساس، حتى واه، لأي نوع من الحوار".

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وتفصيلا، أوضح بيسكوف، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية"، لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، في مقطع نشره مقدم البرنامج على تطبيق تليغرام: أن "ما نراه هو عدم وجود رغبة لدى نظام كييف أو استعداد لإجراء مفاوضات"، مضيفا أن "أسيادهم لا يسمحون لهم بإجراء مفاوضات بدون أي مراوغات سياسية"، بحسب نص التصريح.

وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتحدث عن "عدم رغبة كييف وعدم استعدادها وعجزها" عن حل المشكلات القائمة على طاولة المفاوضات".

وميدانيا تواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، وسط مواجهات العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية، في وقت تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هجوم أوكراني مضاد دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وقال حاكم منطقة كالوجا الروسية على تطبيق "تليغرام" إن طائرتين مسيرتين تحطمتا في ساعة مبكرة صباح اليوم في المنطقة. وأضاف أن واحدة منهما سقطت بالقرب من قرية ستريلكوفكا والأخرى في وسط غابات بمقاطعة ميدينسكي. وتابع أن سقوط المسيرتين لم يسفر عن وقوع إصابات ولكن تسبب في حدوث أضرار طفيفة وفقا للمعلومات الأولية.