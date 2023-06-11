بكين تستدعي سفير سيول احتجاجاً على انتقادات لسفيرها

قدم مسؤول صيني شكوى إلى السفير الكوري الجنوبي، في إطار معاملة بالمثل، بعد أن استدعت سيول السفير الصيني الأسبوع الماضي بسبب تعليقات أدلى بها واتهم فيها كوريا الجنوبية بالميل نحو الولايات المتحدة.

وعبّر مساعد وزير الخارجية الصيني نونغ رونغ عن استيائه إزاء رد سيول على اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين السفير الصيني شينغ هاي مينغ وقيادي معارض كوري جنوبي، وفقاً لبيان صدر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية الصينية.

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وجاء في بيان أن نونغ قال إن من واجب شينغ مقابلة أشخاص مختلفين في كوريا الجنوبية، معبراً عن أمله في أن تفكر سيول في العلاقة بين البلدين والعمل مع الصين لتعزيز علاقات صحية ومستقرة.

يأتي الخلاف الدبلوماسي بين الصين وكوريا الجنوبية وسط منافسة شرسة بين واشنطن وبكين على النفوذ العالمي.

وتحاول كوريا الجنوبية، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات رقائق ذاكرة الحاسوب والمنتجات التكنولوجية الأخرى، تحقيق توازن بين الولايات المتحدة - حليفتها العسكرية منذ عقود - والصين، أكبر مشتر لسلعها.

وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانغ هو جين، حذّر شينغ يوم الجمعة، من تداعيات تصريحاته "الحمقاء والاستفزازية" التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية لي جاي - ميونغ، المنافس الرئيسي للرئيس المحافظ يون سيوك يو.

وفي الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، اتهم شينغ حكومة يون بالميل المفرط تجاه حليف سيول، الولايات المتحدة، والإضرار بعلاقاتها مع الصين.

كما قال شينغ إن كوريا الجنوبية هي المسؤولة بالكامل عن "العديد من الصعوبات" في العلاقات الثنائية، مشيراً إلى عجزها التجاري المتزايد مع الصين، والذي نسبه إلى جهود "إزالة الصين"، مشيراً على ما يبدو إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركات الكورية الجنوبية لتغيير سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين.

وسرعان ما أثارت تعليقاته غضب سيول، التي اتهمت شينغ بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية والتدخل في السياسة الداخلية لكوريا الجنوبية.