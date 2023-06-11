لتحذير طائرات صينية عبرت "الخط الأوسط".. تايوان تدفع بمقاتلات

بعد رصد عبور طائرات حربية صينية للخط الأوسط لمضيق تايوان، دفع سلاح الجو التايواني بمقاتلات اليوم الأحد، وقالت وزارة الدفاع التايوانية أيضا إن أربع سفن حربية صينية قامت بدوريات قتالية.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تعلن فيها تايوان رصد أنشطة عسكرية لبكين بعدما حلقت 37 طائرة عسكرية صينية يوم الخميس في نطاق منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة قبل أن يتوجه بعضها لاحقا نحو منطقة غرب المحيط الهادي.

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واعتبرت الصين تايوان التي تحكمها حكومة منتخبة ديمقراطيا جزءا من أراضيها، وعمدت بكين على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى إرسال قواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة ولكن ليس داخل المجال الجوي الإقليمي لها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان قصير إنها رصدت 24 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش من بينها مقاتلات من طرز مختلفة وقاذفات.

ولم تحدد الأماكن التي حلقت فوقها تلك الطائرات لكنها قالت إن عشرة منها عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين وكان بمثابة حدود غير رسمية في السابق، وتقول الصين إنها لا تعترف بهذا الفاصل وتعبر قواتها الخط الأوسط على نحو منتظم منذ العام الماضي.

وأضافت الوزارة دون الخوض في تفاصيل أن أربع سفن تابعة للبحرية الصينية كانت تشارك أيضا في "دوريات مشتركة للجاهزية القتالية".

وتابعت الوزارة أنها أرسلت طائرات مقاتلة ونشرت سفنا وأنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع مكررة صياغة تستخدمها عادة عند شرح طريقة ردها على الأنشطة العسكرية الصينية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش الصيني.