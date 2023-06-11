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وزيرة تايوانية تبحث ببريطانيا "تأمين الاتصالات بحال هجوم صيني"

ستجتمع مع شركات متخصصة في الأقمار الصناعية التي تحلق في مدار منخفض حول الأرض

رويترز
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قالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية اليوم الأحد إن الوزيرة أودري تانغ ستقوم بزيارة نادرة رفيعة المستوى إلى بريطانيا هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن تزور إدارات حكومية وأن تجتمع مع شركات متخصصة في الأقمار الصناعية التي تحلق في مدار منخفض حول الأرض.

وتعتبر تايوان بريطانيا شريكا ديمقراطيا مهما على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين الجانبين، مشيرة إلى قلق لندن من الأنشطة العسكرية الصينية المتصاعدة بالقرب من الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، ودعمها لمشاركة تايوان في الهيئات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية.

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وقالت الوزارة إن تانغ، وهي واحدة من أبرز الوزراء التايوانيين على المستوى الدولي بسبب إجادتها للغة الإنجليزية واستخدامها المكثف لتويتر، ستحضر أسبوع لندن للتكنولوجيا ومن المتوقع أن تزور وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ووزارة الأعمال والتجارة البريطانيتين.

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وأضافت الوزارة دون الخوض في تفاصيل أن الجانبين سيتبادلان الآراء حول القضايا المتعلقة بالحوكمة الرقمية والتعاون في القطاع الرقمي.

وذكرت الوزارة أيضا أن تانغ ستزور مقر شركة (وان ويب) المتخصصة في الأقمار الصناعية التي تدور في مدار منخفض حول الأرض، مضيفة أنها تأمل أن يدعم ذلك خطط تايوان المتعلقة بمرونة الاتصالات.

وتدرس حكومة تايوان خططا للحفاظ على الاتصالات في حالة قيام الصين بشن هجمات، بما في ذلك على الأقمار الصناعية في مدار أرضي متوسط ​​ومنخفض المستخدمة لخدمات الإنترنت.

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