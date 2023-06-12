إسرائيل "قتلت مئات" من الدواعش بسلسلة هجمات نفذتها قبل 8 سنوات
آيزنكوت: الهجمات كانت مكثفة وبأكثر من دولة، وكانت نتائجها في بعض الأماكن تفوق كل التصور
نفذت إسرائيل في 2015 سلسلة هجمات ضد التنظيم "الداعشي" في إحدى الدول المجاورة، أدت الى وقوع مئات القتلى والإصابات بين صفوفه، بحسب ما ورد اليوم في موقع قناة i24NEWS التلفزيونية الإسرائيلية، نقلا أمس الأحد عما قاله "غادي آيزنكوت" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، وعضو الكنيست عن "المعسكر الوطني" حاليا.
وذكر آيزنكوت، خلال جلسة في "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي، إن الهجمات "كانت مكثفة وبأكثر من دولة، وكانت نتائجها في بعض الأماكن تفوق كل التصور، من حيث نوع العمليات والهجمات التي تم تنفيذها، وبعض العمليات نفذت من مختلف الوحدات العسكرية في الجيش، من القوات العسكرية وسلاح الجو والوحدات الخاصة والعلاقات الخارجية"، كما قال.
وأضاف أن ظاهرة داعش "أخذت في 2015 بالنسبة لنا" حيث وقع حادث في مكان معين وطُلب منا تنفيذ هجوم، فنفذنا هجوما واسعا نسبيا، وضربنا عددا كبيرا من "الدواعش"، مضيفا أنه لا توجد دول كثيرة في العالم تعرف كيف تحدد موقع أهداف بحجم منصة وتضع صاروخا في هدف داخل دائرة نصف قطرها 1000 كيلومتر حول إسرائيل.
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