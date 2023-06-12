إلغاء جلسة بمحاكمة المشتبه بقتل شينزو آبي بعد العثور على جسم مشبوه
اليابان.. وُجِّهت إلى تيتسويا ياماغامي تهمة "القتل وانتهاك القانون" المتعلق بالحد من التسلح وهو يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته
ألغيت جلسة استماع أولية في محاكمة المشتبه به في قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الاثنين، بعد العثور على جسم مشبوه في المحكمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ولم تتمكن المحكمة في نارا (غرب اليابان) من تأكيد التقارير التي أوردتها محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى والتي تفيد بأن الموقع أخلي بعد وصول ما يبدو أنه "حقيبة غير محددة" إلى المحكمة.
وكان مقررا أن يمثل تيتسويا ياماغامي، بعد ظهر الاثنين، أمام محكمة نارا في هذه المرحلة الأولى من محاكمته بتهمة قتل رئيس الوزراء السابق في يوليو الماضي بالرصاص في وسط الشارع أثناء إلقاء خطاب انتخابي.
ووُجِّهت إلى ياماغامي (42 عاما) تهمة "القتل وانتهاك القانون" المتعلق بالحد من التسلح وهو يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.
واعترف ياماغامي بقتل آبي وقال إنه استهدفه بسبب علاقات بين رئيس الوزراء السابق وكنيسة التوحيد.
ويُعتقد أن ياماغامي استاء من هذه الكنيسة بسبب تبرعات كبيرة قدمتها والدته للطائفة وأدت إلى إفلاس عائلته.
-
دراسة غير متوقعة.. عدد مستخدمي ChatGPT أقل مما نتوقعتتوقع الدراسة تأثيراً إيجابياً للذكاء الاصطناعي على التجارة الإلكترونية والسفر تكنولوجيا
-
177 شركة تخدم حجاج الداخل هذا العامبإمكان من تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع "نسك" السعودية
-
وزير الشؤون الخارجية الأسترالي لـ "العربية.نت": نشارك السعودية في صناعة المستقبلوزير الدولة الأسترالي للشؤون الخارجية لـ"العربية.نت": السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، حيث تبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات ثنائية الاتجاه 3.3 مليار دولار أسترالي السعودية
-
نتائج صادمة.. ثلث شباب ألمانيا يقبلون ممارسة العنف ضد المرأة!أجرت الاستطلاع منظمة الأطفال الخيرية Plan International Germany، ونشرت نتائجه في الصحف المحلية الأخيرة