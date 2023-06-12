بعد رفض فاغنر.. قوات شيشانية توقع عقداً مع الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقداً مع مجموعة القوات الخاصة الشيشانية المعروفة باسم "كتيبة أحمد"، وذلك بعد يوم من رفض يفغيني بريغوجن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التوقيع على عقد مماثل.

وجاء التوقيع بعد صدور أمر ينص على أنه يجب على جميع أعضاء ما تسمى "وحدات المتطوعين" أن يوقعوا عقوداً بحلول الأول من يوليو لإخضاعهم لسيطرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلك في وقت تحاول فيه موسكو إحكام سيطرتها على الجيوش الخاصة التي تحارب معها في أوكرانيا.

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وفي المقابل، سيحصل المقاتلون المتطوعون على جميع المزايا والضمانات التي تحصل عليها القوات النظامية بما في ذلك تقديم الدعم لهم ولعائلاتهم إذا أُصيبوا أو قتلوا.

ويدخل بريغوجن باستمرار في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية واتهمها بعدم توفير إمدادات الذخيرة الكافية لمجموعته العسكرية في أوكرانيا. وقال أمس الأحد، إنه سيرفض توقيع أي عقد مع الوزارة.

وأضاف أن شويغو "لا يمكنه إدارة التشكيلات العسكرية جيداً".

ووقعت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عقداً مع "كتيبة أحمد" شبه عسكرية التي توصف بأنها الجيش الخاص لقائد منطقة الشيشان رمضان قديروف.