زلينسكي: الجنائية الدولية تبدأ التحقيق في تدمير سد كاخوفكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن العمل بدأ بالفعل في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في تدمير سد نوفا كاخوفكا والفيضان الهائل الذي أحدثه.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "ممثلو المحكمة الجنائية الدولية زاروا منطقة خيرسون في الأيام الأخيرة".

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وقال "في اليوم الأول بعد الكارثة، أرسل مكتب المدعي العام طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في هذه الكارثة وبدأ العمل بالفعل".

وأضاف أن من المهم أن يرى خبراء قانونيون دوليون تداعيات الكارثة ومنها حوادث قصف المناطق التي غمرتها المياه. وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص قتلوا الأحد في قصف روسي لقوارب كانت تنقل من تم إجلاؤهم.

وقال الرئيس الأوكراني إن فرق الإنقاذ الأوكرانية أجلت حوالي 4000 شخص من المناطق المتضررة، ومنها مناطق على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو تحتلها روسيا.

وكانت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، قد قالت أمس الأحد، إن القوات الروسية نسفت سد كاخوفكا لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به. ويخضع الموقع لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

واتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد. ويتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المدنيين في أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد.

وقالت ماليار عبر تطبيق تليغرام "يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون".

وأضافت أن التفجير، الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت.