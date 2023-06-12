اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
2 نووي الصين تعبيرية
تعبيرية
الصين

سياق توترات عالمية محموم.. والصين توسع ترسانتها النووية

الصين رفعت مخزونها من 350 إلى 410 رؤوس نووية

العربية.نت _ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذّر باحثون الاثنين من أن الترسانات النووية لعدد من البلدان، وبخاصة الصين، زادت العام الماضي، بينما واصلت قوى نووية أخرى تحديث أدواتها، في سياق توترات جيوسياسية متصاعدة.

وقال مدير المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري) دان سميث لوكالة فرانس برس "نحن نقترب، أو ربما نكون قد وصلنا بالفعل، إلى نهاية فترة طويلة من تراجع عدد الأسلحة النووية في كل أنحاء العالم".

رؤوس حربية نووية تكتيكية طرازW76-1
رؤوس حربية نووية تكتيكية طرازW76-1
مادة اعلانية

وكان العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية بين القوى النووية التسع - بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا - قد انخفض إلى 12512 في بداية عام 2023 مقابل 12710 في بداية 2022 وفقا للمعهد.

وحاليا ثمة 9576 منها في "مخزونات عسكرية بهدف الاستخدام المحتمل"، أي أكثر بـ86 مقارنة بالعام السابق.

مصادر العربية: 10 مليارات دولار صفقات اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي الصيني قصص اقتصادية خاص مصادر العربية: 10 مليارات دولار صفقات اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي الصيني

وقال سميث "الاحتياطي يتكون من رؤوس حربية نووية قابلة للاستخدام، وهذه الأرقام بدأت في الزيادة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأرقام لا تزال رغم ذلك بعيدة عن فترة ثمانينات القرن الفائت (أكثر من 70 ألفًا).

وتأتي معظم الزيادة من الصين التي رفعت مخزونها من 350 إلى 410 رؤوس نووية. وقد استثمرت بكثافة في جيشها مع نمو اقتصادها ونفوذها، وفقا لسميث.

كما زادت الهند وباكستان وكوريا الشمالية مخزوناتها، وكذلك روسيا، بينما حافظت القوى النووية الأخرى على أحجام مخزونها.

وبالنسبة إلى سميث، لا يمكن ربط هذه الزيادة في المخزونات بالحرب في أوكرانيا، نظرًا إلى الوقت الطويل اللازم لتطوير رؤوس حربية نووية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"النينو" و"لانيا".. ظاهرتان مناخيتان تقلبان العالم رأساً على عقب "النينو" و"لانيا".. ظاهرتان مناخيتان تقلبان العالم رأساً على عقب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط