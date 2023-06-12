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فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في روسيا (أرشيفية من رويترز)
كوريا الشمالية

كيم يشيد بقرار بوتين الصحيح.. ضد تهديدات القوات المعادية

كوريا الشمالية وصفت الصراع في أوكرانيا بأنه حرب أميركية "بالوكالة" لتدمير روسيا

سيول - فرانس برس
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عبّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن "دعم بلاده الكامل وتضامنها" مع موسكو في رسالة بعثها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وبعث كيم رسالة تهنئة باليوم الوطني لروسيا، إحدى الدول القليلة التي تحافظ على علاقات ودية مع بيونغ يانغ.

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في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية لم يذكر كيم في شكل مباشر غزو أوكرانيا أو تورط موسكو في نزاع مسلح، لكنه أشاد بـ"قرار بوتين الصحيح وتوجيهاته... لإحباط التهديدات المتصاعدة للقوات المعادية".

وأضافت الرسالة أن الشعب الكوري الشمالي يقدّم "الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الروسي في كفاحه الشامل من أجل تحقيق قضيته المقدسة للحفاظ على الحقوق السيادية والتنمية ومصالح بلدهم ضد ممارسات الإمبرياليين الاستبدادية والتعسفية".

وهذه أحدث رسالة دعم من بيونغ يانغ إلى موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

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ووصفت كوريا الشمالية هذا الصراع بأنه حرب أميركية "بالوكالة" لتدمير روسيا، منددة بالمساعدات العسكرية الغربية لكييف.

في كانون الثاني/يناير اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد مجموعة فاغنر صواريخ وقذائف وهو ما نفته بيونغ يانغ.

وفي آذار/مارس قالت واشنطن إن لديها دليلًا على أن موسكو كانت تتطلع الى أن تزودها بيونغ يانغ أسلحة لهجومها في أوكرانيا، في مقابل مساعدات غذائية لكوريا الشمالية.

وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ظلت روسيا منذ فترة طويلة على موقفها الرافض زيادة الضغط على كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات عدة فرضها كل من الأمم المتحدة والغرب على خلفية برنامجها النووي.

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