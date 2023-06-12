موسكو تصد هجوما بمحور هام.. وقوات كييف تستأنف القتال بعد "مذبحة الدبابات"

تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، اليوم الاثنين، في محاولة لاستكمال ما أسمته "تحرير الأقاليم الأربعة"، التي ضمتها مؤخراً وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون، فيما تستمر القوات الأوكرانية في مقاومة الدب الروسي بمساعدة عسكرية ولوجستية من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "الجنوب" الروسية بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار – أرتيوموفسك، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" للأنباء، مضيفاً أن القوات الروسية نجحت في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على المحر الهام.

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وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، "دمرت مدفعية التجمع مواقع إطلاق قذائف هاون معادية من عيار 120 ملم في منطقة بلدات بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا"، بحسب قوله.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 94 عسكريا روسيا كانوا في الأسر لدى نظام كييف، نتيجة عملية تفاوض لتبادل الأسرى. وأوضحت بحسب البيان، أن العسكريين المفرج عنهم سيتلقون العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك فيما تعهّدت قوّات المشاة الأوكرانيّة، أمس الأحد، بأن تستأنف القتال قريبا بعد أن تعرّضت عرباتها المدرّعة الأميركيّة الصنع من طراز "برادلي" لأضرار أو دُمّرت خلال هجوم على مواقع روسيّة الأسبوع الماضي، فيما أسمته وسائل إعلام عديدة بـ"مذبحة الدبابات".

وكانت مجموعة مركبات قتاليّة أوكرانيّة من طراز "برادلي" تدعمها دبّابات "ليوبارد" الألمانيّة الصنع قد تعرّضت لنيران الأربعاء بينما كان اللواء 47 يشنّ هجومًا في جنوب شرق زابوريجيا.

وأظهرت لقطات للكمين التقطتها طائرات مسيّرة وبُثّت على قنوات الدعاية الروسيّة، مركبات عدّة متضرّرة.

وقالت مجموعة من الجنود الأوكرانيّين كانوا يأخذون استراحة خارج بلدة أوريخيف الصغيرة في منطقة جنوب زابوريجيا إنّهم فقدوا معظم مركباتهم من طراز "برادلي".

ومن بين المركبات التسع المُلحقة بوحدة المشاة الآليّة التابعة للمجموعة - وهي لم تكن الوحيدة المُشاركة في الهجوم - تمّ تدمير ستّ مركبات، وتضرّرت ثلاث منها لكنّها قابلة للإصلاح.

وقالت المجموعة إنّها واثقة من أنّ القوّات الروسيّة أُبلِغت بالهجوم الوشيك، مشيرةً إلى أنها تشتبه في وجود مُخبر.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الهجوم قد نجح، أشار جندي أوكراني إلى أنّ كتيبته استعادت مساحة صغيرة جدا من الأرض.

وأكّد جندي أوكراني آخر أنّه "عندما يتمّ إصلاح مركباتنا سنعود".

ولم تتوافر أيّ أعداد للإصابات، لكنّ مصدرا قال لوكالة "فرانس برس" إنّ العدد أقل ممّا كان متوقّعا في البداية، إذ استخدم الجنود المركبات المتضرّرة لحماية أنفسهم.

وقال جندي "لا يزال لدينا هذا الغضب، ولا خيار آخر لدينا سوى الانتصار".

والسبت أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ هناك "إجراءات هجومية ودفاعية مضادة" يجري تنفيذها حاليا على طول خطّ المواجهة مع روسيا، لكنّ كييف تمتنع عن تقديم تفاصيل حول استراتيجيتها. واللواء 47 هو من الوحدات التي أنشئت حديثا وقد زُوّد بمعدّات قدّمها الغرب.