الصين: نستغرب تباطؤ واشنطن في التحقيق بحادث "نورد ستريم"

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استغرابها من التباطؤ غير الطبيعي في الموقف الأميركي المتعلق بالتحقيق في انفجارات أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحافية، اليوم الثلاثاء أن "أكثر من 8 أشهر مرت على الانفجارات، لكن التحقيق يتقدم ببطء شديد".

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كما أشار إلى أن "الأمر المثير للدهشة على نحو خاص أن الولايات المتحدة، التي كانت دائماً تستخدم القضايا الساخنة وتحاول أن تلعب دور العلامة إذا جاز التعبير، لا يسمع لها صوت على الإطلاق بخصوص هذا الحادث".

ووفقاً للمتحدث الصيني فإن "تقاعس الولايات المتحدة بخصوص حادث "نورد ستريم" أمر يبعث على الحيرة بشكل جدي".

وتابع قائلاً: "ما هو سبب صمت الولايات المتحدة؟ ما هي الأسرار المذهلة التي يخفيها حادث نورد ستريم لها؟ أعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة تقديم تفسير للمجتمع الدولي بهذا الشأن".

"المخربون استخدموا بولندا"

وكان محققون ألمان أشاروا الأسبوع الماضي إلى أن فريقاً من المخربين استخدم بولندا قاعدة عمليات لإلحاق أضرار بخطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022.

ووضع المحققون تصوراً كاملاً لرحلة استغرقت أسبوعين لليخت أندروميدا، وهو يخت أبيض اللون طوله 15 متراً يشتبه في تورطه في الإضرار بخطوط الأنابيب التي تنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبينما يبدو أن النتائج الأخيرة قد عززت وجهة نظر المحققين بأن الأوكرانيين هم من دبروا المؤامرة، فإنهم يفحصون أيضاً ما إذا كان من الممكن استخدام الأراضي البولندية في الهجوم.

تورط أوكراني

يشار إلى أن عدة مصادر كانت أفادت الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة علمت بخطة أوكرانية لمهاجمة خطوط الأنابيب قبل ثلاثة أشهر من وقوع الانفجارات تحت المياه ألحقت بها أضرار، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

في حين نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا مهاجمة بلاده خطوط نورد ستريم.

ووقعت الانفجارات في المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك اللتين أكدتا أن التفجيرات كانت متعمدة، دون أن تحددا المسؤولين عنها بعد.

فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية في مارس/آذار الماضي بأن هناك احتمالا بضلوع يخت تابع لشركة مقرها بولندا مملوكة لأوكرانيين في الهجوم.