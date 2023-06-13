الأمم المتحدة تحذر: انهيار كاخوفكا سيرفع أسعار الغذاء بالعالم

لم تعد الاشتباكات وحدها مربط الفرس في الصراع الأوكراني الروسي، بل طفت على السطح مؤخراً معضلة انهيار السدود.

فقد أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن انهيار سد كاخوفكا الضخم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية على نهر دنيبرو في أوكرانيا سيكون له تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي.

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ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وأوضحت أن ما جرى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك يمكن أن يتسبب في مشكلات تتعلق بمياه الشرب لمئات الآلاف.

كما تابع مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن التأثير على الأمن الغذائي يمكن أن يكون كبيرا.

ولفت إلى أن تلك المنطقة وصولا إلى البحر الأسود وشبه جزيرة القرم تعتبر سلة خبز ليس فقط لأوكرانيا بل للعالم، مشددا على أن الأمم المتحدة تواجه صعوبات بالفعل فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال "سنواجه حتما مشاكل ضخمة ومهولة في الحصاد والزراعة من أجل موسم الحصاد المقبل. ولذا فإن ما سنراه هو تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، هذا ما سيحدث".

كذلك أشار غريفيث إلى أن ما يصل إلى 700 ألف شخص يعتمدون على خزان السد في مياه الشرب، موضحا أنه في غياب المياه نظيفة، سيتعرض الناس للإصابة بالأمراض وأن الأطفال سيكونون الأكثر عرضة للخطر في مثل هذه الحالة.

ورأى أن الإضرار بالبنية التحتية المدنية بهذا الحجم يتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، مضيفا أنه "من البديهي أن من فعل ذلك، كائنا من كان، انتهك اتفاقيات جنيف".

فيضانات واسعة

يشار إلى أن السد، وهو جزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، كان انهار في الساعات الأولى من يوم السادس من يونيو/حزيران، مما تسبب في تدفق كمية من إجمالي 18 كيلومترا مكعبا من المياه في خزان السد لتحدث فيضانات في مساحة واسعة من الأراضي بجنوب أوكرانيا.

ولم يتضح على نحو دقيق سبب الانهيار، على الرغم من أن خبراء زلازل نرويجيين وأقمارا صناعية أميركية أخذوا لقطات لما يبدو أنه انفجار. وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتفجير السد.

إلى ذلك، تعد أوكرانيا وروسيا من كبار منتجي المحاصيل الزراعية في العالم، وهما لاعبان رئيسيان في أسواق القمح والشعير والذرة وبذور اللفت وزيت بذور اللفت وبذور دوار الشمس وزيت دوار الشمس.